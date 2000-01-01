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    Сайманов: «Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. Раньше в их дуэли обычно был более успешен Хвича»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов похвалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру против Хвичи Кварацхелии в первом туре РПЛ. Москвичи все равно уступили с минимальным счетом.

    «Да, Рассказов здорово сыграл против Хвичи. Это обычная их дуэль, обычно более успешен был Хвича, но сегодня Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. При этом сам Хвича в шикарной форме», – сказал Сайманов.

    • Рассказов летом вернулся в «Спартак» из аренды в «Арсенале».
    • Кварацхелия близок к переходу в «Милан».
    • «Спартак» впервые с 2011 года проиграл в 1-м туре РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      jiop94 11 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +15588

      JTherry 1 час назад

      Хвичу после этой игры разве что в Кешлю могут продать не за дорого...) какой ему Милан?)))

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      Рейтинг: +7222

      Cleaner 1 час назад

      И ШИКАРНАЯ игра не позволила Спартаку зацепиться даже за ничью в этом матче...

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      Рейтинг: +15940

      derrik2000 > Cleaner 21 минуту назад

      В ИГРЕ, сам знаешь, очень часто в дело вмешивается Его Величество ФАРТ.
      Так было и вчера.
      Всё в порядке.
      Думаю, что никто в команде не будет посыпать голову пеплом.
      Если судить по матчам на "кубок" и первому матчу чемпионата, вся команда и Руй Витория двигаются в правильном направлении.

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      Рейтинг: +12536

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Рассказов порадовал своей игрой , надеюсь так и продолжит .

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      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 2 часа назад

      CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- https://nnna.ru/pisky

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      Рейтинг: +8376

      житель СПб 3 часа назад

      Ну, Хвича не в шикарной форме - судя по игре. А Рассказов молодец!

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      Рейтинг: +15940

      derrik2000 > житель СПб 2 часа назад

      В нормальной форме Кварцхелия.
      В НОРМАЛЬНОЙ!
      Точно в такой же, как Рассказов.
      Ни хуже ни лучше.
      Но мастерство защитника Спартака в данном конкретном матче оказалось намного выше, чем мастерство игрока атаки Рубина.
      Я вчера употребил слово "съел" в отношении действий Рассказова против Кварцхелии.
      Где-то так и было в матче.

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