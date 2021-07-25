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  • Сайманов: «Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. Раньше в их дуэли обычно был более успешен Хвича»

Сайманов: «Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. Раньше в их дуэли обычно был более успешен Хвича»

25 июля 2021, 09:48
15

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов похвалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру против Хвичи Кварацхелии в первом туре РПЛ. Москвичи все равно уступили с минимальным счетом.

«Да, Рассказов здорово сыграл против Хвичи. Это обычная их дуэль, обычно более успешен был Хвича, но сегодня Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. При этом сам Хвича в шикарной форме», – сказал Сайманов.

  • Рассказов летом вернулся в «Спартак» из аренды в «Арсенале».
  • Кварацхелия близок к переходу в «Милан».
  • «Спартак» впервые с 2011 года проиграл в 1-м туре РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Рассказов Николай Кварацхелия Хвича
Комментарии (15)
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житель СПб
1627196138
Ну, Хвича не в шикарной форме - судя по игре. А Рассказов молодец!
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davydovbronislav
1627198849
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- https://nnna.ru/pisky
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Persona_non_Grata
1627202041
Рассказов порадовал своей игрой , надеюсь так и продолжит .
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JTherry
1627205040
Хвичу после этой игры разве что в Кешлю могут продать не за дорого...) какой ему Милан?)))
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bomilazdeshnii
1627215999
Спартаковский НЕФАРТ-это Дюпин. А вообще, из нескольких моментов надо было забивать по-любому, хоть один. Слуцкий переиграл Спартак.
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