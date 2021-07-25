Сайманов: «Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. Раньше в их дуэли обычно был более успешен Хвича»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов похвалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру против Хвичи Кварацхелии в первом туре РПЛ. Москвичи все равно уступили с минимальным счетом.
«Да, Рассказов здорово сыграл против Хвичи. Это обычная их дуэль, обычно более успешен был Хвича, но сегодня Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. При этом сам Хвича в шикарной форме», – сказал Сайманов.
- Рассказов летом вернулся в «Спартак» из аренды в «Арсенале».
- Кварацхелия близок к переходу в «Милан».
- «Спартак» впервые с 2011 года проиграл в 1-м туре РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»