Сайманов: «Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. Раньше в их дуэли обычно был более успешен Хвича»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов похвалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру против Хвичи Кварацхелии в первом туре РПЛ. Москвичи все равно уступили с минимальным счетом.

«Да, Рассказов здорово сыграл против Хвичи. Это обычная их дуэль, обычно более успешен был Хвича, но сегодня Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. При этом сам Хвича в шикарной форме», – сказал Сайманов.