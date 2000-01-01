Сайманов: «Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. Раньше в их дуэли обычно был более успешен Хвича»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов похвалил защитника «Спартака» Николая Рассказова за игру против Хвичи Кварацхелии в первом туре РПЛ. Москвичи все равно уступили с минимальным счетом.
«Да, Рассказов здорово сыграл против Хвичи. Это обычная их дуэль, обычно более успешен был Хвича, но сегодня Рассказов шикарно сыграл против Кварацхелии. При этом сам Хвича в шикарной форме», – сказал Сайманов.
- Рассказов летом вернулся в «Спартак» из аренды в «Арсенале».
- Кварацхелия близок к переходу в «Милан».
- «Спартак» впервые с 2011 года проиграл в 1-м туре РПЛ.