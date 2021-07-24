Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Рассказов: «Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Клуб меня не спрашивает»

    Правый защитник «Спартака» Николай Рассказов после матча первого тура РПЛ против «Рубина» (0:1) подтвердил, что клуб ищет игрока на его позицию. Это доставляет дискомфорт.

    «Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Я футболист. То, что решают руководители и тренерский штаб, клуб, меня не спрашивают. Я делаю свою работу. Я вышел и отыграл: хорошо или плохо – решает тренер, от меня здесь ничего не зависит, кроме игры на поле», – сказал Рассказов.

    • В прошлом сезоне Рассказов был в аренде в «Арсенале».
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов» (30 июля).

    Витория – о поражении от «Рубина»: «Спартак» поплатился за невезение»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2021 23:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +632

      Cromathaar 30 минут назад

      Да зачем на твоей позиции конкуренты, действительно. Если вдруг споткнешься, Витория сам ПЗ сыграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6835

      playsh 1 час назад

      Играй,Коля,ты молодец.Всё у тебя будет хорошо,не переживай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1332

      IVANRUS777 2 часа назад

      1-матч показал, что нужно не искать, а купить давно правого защитника, а не надеятся на "авось" по фамилии Рассказов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87638
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66926
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru