Рассказов: «Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Клуб меня не спрашивает»

Правый защитник «Спартака» Николай Рассказов после матча первого тура РПЛ против «Рубина» (0:1) подтвердил, что клуб ищет игрока на его позицию. Это доставляет дискомфорт.

«Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Я футболист. То, что решают руководители и тренерский штаб, клуб, меня не спрашивают. Я делаю свою работу. Я вышел и отыграл: хорошо или плохо – решает тренер, от меня здесь ничего не зависит, кроме игры на поле», – сказал Рассказов.

В прошлом сезоне Рассказов был в аренде в «Арсенале».

Игрок – воспитанник «Спартака».

В следующем туре «Спартак» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов» (30 июля).

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