Витория – о поражении от «Рубина»: «Спартак» поплатился за невезение»

Не надо выходить на поле павлинами, ещё и в Курбан Байрам!
Получили отруби? Хрюкайте, только тихо...
Ждем на просмотр спартаковскую еврожопу!
Удачи всем, настоящие футбольные болелы, а также спиртаковские хамы!
ХА!
Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча первого тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Это была дебютная для португальца игра в чемпионате.
«Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.
Ушли на перерыв с нулевым счeтом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились», – сказал Витория.
- «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые за 10 лет.
- «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
- В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).