Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витория – о поражении от «Рубина»: «Спартак» поплатился за невезение»

Витория – о поражении от «Рубина»: «Спартак» поплатился за невезение»

24 июля 2021, 23:07
31

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча первого тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Это была дебютная для португальца игра в чемпионате.

«Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.

Ушли на перерыв с нулевым счeтом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились», – сказал Витория.

  • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые за 10 лет.
  • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
  • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Витория Руй
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1627157399
всё по делу
Ответить
ivany4
1627158318
Везение может присутствовать, но уповать только на него думаю не стоит. Все-таки эта игра, а в игре главные игроки и кто их подготовил. И если у игроков не хватает не только везения, но и мастерства, то может быть стоит посмотреть на тех, кто их готовит к играм? Тренер сделал 5 замен, а игра и счет остался прежним... почему-то...
Ответить
knikos
1627158605
Семак сделал замены и выиграл матч , Витория сделал замены и не забил . И кто физрук ?
Ответить
житель СПб
1627158962
Да, везения у Рубина было больше. Но... надо ведь и по воротам попадать! При таком проценте попаданий при ударах - примерно 30% - на зеркало неча пенять!
Ответить
Plyash
1627159054
Дюпин вытянул игру для Рубина,вот и весь сказ.Так бывает сплошь и рядом,вспомним хотя бы прошедший ЧЕ.
Ответить
paracetamol
1627161114
Невезение длится с момента основания клупа, т.е. 100 лет. Когда же будет умение?
Ответить
GoLenaStop
1627164771
Не надо выходить на поле павлинами, ещё и в Курбан Байрам! Получили отруби? Хрюкайте, только тихо... Ждем на просмотр спартаковскую еврожопу! Удачи всем, настоящие футбольные болелы, а также спиртаковские хамы! ХА!
Ответить
Дедуктор
1627181640
А ведь матч то получился великолепным. Такие нужны игры чтобы РПЛ прогрессировала. Кстати, в Казани народ, наверняка, должен более активно потянуться на стадион. Реально Рубин при Слуцком очень хорош стал.
Ответить
zigbert
1627199305
Спартак играл не хуже Рубина, реализуй команда голевые моменты игра могла быть другой. Даже один забитый мяч вдохновляет команду. А с этим невезением расстраивается и ига, появляются не вынужденные ошибки в передачах. Гол то и получили с обреза.
Ответить
неразгибаемый спартак
1627200540
Везет тому кто везет.
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
3
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
2
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
4
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
1
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+