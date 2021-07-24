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    Витория – о поражении от «Рубина»: «Спартак» поплатился за невезение»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча первого тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Это была дебютная для португальца игра в чемпионате.

    «Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.

    Ушли на перерыв с нулевым счeтом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились», – сказал Витория.

    • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые за 10 лет.
    • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.07.2021 23:07
    Комментарии33
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      Рейтинг: +7487

      GoLenaStop 1 час назад

      Не надо выходить на поле павлинами, ещё и в Курбан Байрам!
      Получили отруби? Хрюкайте, только тихо...
      Ждем на просмотр спартаковскую еврожопу!
      Удачи всем, настоящие футбольные болелы, а также спиртаковские хамы!
      ХА!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10109

      BRO_football 2 часа назад

      Невезение? То есть сам Спартак как бы не виноват, просто не повезло? Интересная, однако, позиция у Витории

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11814

      paracetamol 2 часа назад

      Невезение длится с момента основания клупа, т.е. 100 лет. Когда же будет умение?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      I'll be back 2 часа назад

      Найдите отличия.

      Руи невезения в Спартаке есть. 2021 год режиссер Федун
      Остров невезения в океане есть. 1968 год режиссер Гайдай

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3242

      FENIX-SL 2 часа назад

      спартак держит планку
      мне нравится)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всё точно !

      3
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      ...
      Рейтинг: +12523

      Persona_non_Grata > Alekxei Z. 2 часа назад

      Да - именно это я и видел на поле .

      1
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      Рейтинг: +6835

      playsh 3 часа назад

      Дюпин вытянул игру для Рубина,вот и весь сказ.Так бывает сплошь и рядом,вспомним хотя бы прошедший ЧЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8351

      житель СПб 3 часа назад

      Да, везения у Рубина было больше. Но... надо ведь и по воротам попадать! При таком проценте попаданий при ударах - примерно 30% - на зеркало неча пенять!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > житель СПб 2 часа назад

      Дружище , давай особо не наезжай.
      Ну всё бывает.
      Давай обЪективно. Рубин и на ничью с натяжкой наиграл.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3242

      FENIX-SL > Alekxei Z. 2 часа назад

      счет кстати уже известен
      рубин выиграл кстати

      0
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      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > FENIX-SL 2 часа назад

      Выиграл, а кто спорит ?
      Тебе болельщику Рубика , понравилась игра команды ?
      На трибуны народ повалит после такой победы ?
      Давай по чесноку , кому вы нах нужны , больше половины на трибуне болелы Спартака.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8448

      knikos 3 часа назад

      Семак сделал замены и выиграл матч , Витория сделал замены и не забил . И кто физрук ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +869

      R_a_i_n > knikos 2 часа назад

      Семак.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12523

      Persona_non_Grata > knikos 2 часа назад

      Написал полную чушь . И кто ты после этого ??? ( очень мягко и корректно высказываюсь )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > knikos 2 часа назад

      Да ну и уе**к же ты!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8448

      knikos > Andrering87 2 часа назад

      Перешёл на личность ? Значит возразить аргументированно абсолютно нечем . Психология - она такая .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      knikos > R_a_i_n 2 часа назад

      Интересная логика . Чисто спамовская . удачи в жизни с такой лоооооогикой ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      R_a_i_n > knikos 2 часа назад

      Из разряда ой ну всё)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      knikos > R_a_i_n 2 часа назад

      Мне пох ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > knikos 2 часа назад

      Да ты х не пиши для начала.. Семака всегда уважал и никогда не говорил что он физрук... А ты х поришь ну встань у руля какого нить клуба и покажи что ты топ, а не х**ло, которое языком чешит...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      R_a_i_n > knikos 2 часа назад

      да всем тоже...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      knikos > Andrering87 2 часа назад

      Причём тут я ? Не понял . я написал о заменах ! А ты о чём ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > knikos 1 час назад

      Ну а к чему ты про физрука про нашего тренера??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      knikos > Andrering87 27 минут назад

      Я просто спросил. Почитал мнения . Все дела . А мне тут такой криминал пришили . разве не правда , что замены Семака изменили ход матча ? Или нет ?

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    • ...
      Рейтинг: +8528

      ivany4 3 часа назад

      Везение может присутствовать, но уповать только на него думаю не стоит. Все-таки эта игра, а в игре главные игроки и кто их подготовил. И если у игроков не хватает не только везения, но и мастерства, то может быть стоит посмотреть на тех, кто их готовит к играм? Тренер сделал 5 замен, а игра и счет остался прежним... почему-то...

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