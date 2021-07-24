Витория – о поражении от «Рубина»: «Спартак» поплатился за невезение»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча первого тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Это была дебютная для португальца игра в чемпионате.

«Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.

Ушли на перерыв с нулевым счeтом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились», – сказал Витория.