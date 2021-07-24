«Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые за 10 лет

Продолжайте играть,Спартак,не слушайте идиотов и недоумков и всё у Вас будет хорошо.Удачи всем нам.
«Спартак» на старте сезона РПЛ проиграл «Рубину» (0:1). Это первое поражение москвичей в первом туре с 2011 года.
Десять лет назад «Спартак» под руководством Валерия Карпина проиграл в первом туре «Ростову» (0:4).
- Вратарь Александр Максименко провел 100-й матч за «Спартак».
- «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
- В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).