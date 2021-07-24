«Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые за 10 лет

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2021 22:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6835

      playsh 2 часа назад

      Продолжайте играть,Спартак,не слушайте идиотов и недоумков и всё у Вас будет хорошо.Удачи всем нам.

      1
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      Рейтинг: +3455

      ФК Пупсик 3 часа назад

      Зенит с победой, свиней с позором!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      haxxproxx 3 часа назад

      Так и должно быть. спартак в таблице на своём месте.

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      Рейтинг: +11814

      paracetamol 3 часа назад

      Толи еще будет ой-ой-ой!

      1
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      Рейтинг: +1478

      lek! 3 часа назад

      Витория, во все он виноват . Это проклятье Заремы .

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