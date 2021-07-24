Михаил Кержаков – Быстрову после игры с «Химками»: «Володь, возьми меня на рыбалку»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после матча первого тура РПЛ против «Химок» (3:1) пообщался с бывшим партнером Владимиром Быстровым, выступавшим на игре телеэкспертом. Они договорились, что поедут на рыбалку.
– Володь, ты возьми лучше меня на рыбалку хоть раз. Пригласи.
– Хорошо, едем скоро, в конце августа.
– На кого?
– На щуку.
- Кержакова признали лучшим игроком матча.
- Быстров – воспитанник «Зенита», как и Кержаков.
- Быстров завершил карьеру 3 года назад.
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Источник: твиттер «Зенита»