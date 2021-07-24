«Все, я сейчас заведусь!». «Рубин» показал шуточное видео со слушающим рэп Слуцкого Джикией

На этой неделе «Рубин» выпустил очередной музыкальный ролик. В преддверии матча первого тура против «Спартака» казанцы создали шуточное видео, как этот рэп Леонида Слуцкого слушает капитан москвичей Георгий Джикия.
«Мы не сомневались, что у вашего капитана хороший музыкальный вкус», – написал «Рубин» в адрес «Спартака».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
- В предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин» (4:0).
- Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
Казанга рәхим итегез, @fcsm_official!Мы не сомневались, что у вашего капитана хороший музыкальный вкус #РубинСуперГуд pic.twitter.com/fFoOIrBWwS— «Рубин» Казань (@fcrk) July 24, 2021