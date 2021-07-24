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    La Repubblica: «Ювентус» отказался продавать Кьезу в «Ливерпуль» за 100 миллионов

    «Ювентус» отклонил очередное предложение о трансфере нападающего Федерико Кьезы.

    По информации La Repubblica, 23-летнего итальянца хотел купить «Ливерпуль». Английский клуб предложил «Ювентусу» 100 миллионов евро, но руководство туринцев заблокировало переговоры.

    Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри видит Кьезу ключевым игроком своей команды в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что туринский клуб отказался продавать Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро.

    • «Ювентус» арендовал Кьезу у «Фиорентины» в октябре 2020 года на два сезона с обязательством выкупа.
    • В минувшем сезоне Серии А он забил 9 голов и отдал 9 ассистов в 33 матчах.
    • Кьеза вошел в символическую сборную Евро-2020. Он забил 2 гола в 7 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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    Источник: La Repubblica

    Газета основана в 1976 году, входит в двойку самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере - более 2 миллионов подписчиков.

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      он не стоит 100, но даже за большие деньги его продажа навряд ли нужна Ювентусу.

      променять талантливого игрока, который делает результат на поле, на циферки в банке, они по сути бесполезны, если не найти им применение.

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