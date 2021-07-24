La Repubblica: «Ювентус» отказался продавать Кьезу в «Ливерпуль» за 100 миллионов

«Ювентус» отклонил очередное предложение о трансфере нападающего Федерико Кьезы.

По информации La Repubblica, 23-летнего итальянца хотел купить «Ливерпуль». Английский клуб предложил «Ювентусу» 100 миллионов евро, но руководство туринцев заблокировало переговоры.

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри видит Кьезу ключевым игроком своей команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что туринский клуб отказался продавать Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро.