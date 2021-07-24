La Repubblica: «Ювентус» отказался продавать Кьезу в «Ливерпуль» за 100 миллионов

«Ювентус» отклонил очередное предложение о трансфере нападающего Федерико Кьезы.
По информации La Repubblica, 23-летнего итальянца хотел купить «Ливерпуль». Английский клуб предложил «Ювентусу» 100 миллионов евро, но руководство туринцев заблокировало переговоры.
Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри видит Кьезу ключевым игроком своей команды в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что туринский клуб отказался продавать Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро.
- «Ювентус» арендовал Кьезу у «Фиорентины» в октябре 2020 года на два сезона с обязательством выкупа.
- В минувшем сезоне Серии А он забил 9 голов и отдал 9 ассистов в 33 матчах.
- Кьеза вошел в символическую сборную Евро-2020. Он забил 2 гола в 7 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
Источник: La Repubblica
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