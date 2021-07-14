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    Журналист Фальк: «Челси» предложил 100 миллионов за Кьезу. «Ювентус» отказался от переговоров

    «Челси» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, английский клуб предложил 100 миллионов евро в качестве стартовой суммы трансфера 23-летнего итальянца. «Ювентус» отказался вести переговоры.

    • «Ювентус» арендовал Кьезу у «Фиорентины» в октябре 2020 года на два сезона с обязательством выкупа.
    • В минувшем сезоне Серии А он забил 9 голов и отдал 9 ассистов в 33 матчах.
    • Кьеза вошел в символическую сборную Евро-2020. Он забил 2 гола в 7 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 285,3 тысячи подписчиков.

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    14.07.2021 13:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 14 июля 2021, 20:09

      Уникальный футболист, чудеса творил просто особенно запомнилось когда зашитник его просто в наглую рубил, хватал руками , бросал через бедро , бил руками в грудь , а он всё равно прошёл маловато будет 100 миллионов за такого , да ещё в англицкий отстойник

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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:42

      О как в цене поднялся, показал повышенную трудоспособность, наверное у Юве проблемы не с деньгами, а с игроками, где найдешь такого универсального пахаря....

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 13:42

      у Челси таких на лавке полно, правда без статуса чемпиона европы)))

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