Журналист Фальк: «Челси» предложил 100 миллионов за Кьезу. «Ювентус» отказался от переговоров

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.

По информации журналиста Кристиана Фалька, английский клуб предложил 100 миллионов евро в качестве стартовой суммы трансфера 23-летнего итальянца. «Ювентус» отказался вести переговоры.