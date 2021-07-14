Журналист Фальк: «Челси» предложил 100 миллионов за Кьезу. «Ювентус» отказался от переговоров

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.
По информации журналиста Кристиана Фалька, английский клуб предложил 100 миллионов евро в качестве стартовой суммы трансфера 23-летнего итальянца. «Ювентус» отказался вести переговоры.
- «Ювентус» арендовал Кьезу у «Фиорентины» в октябре 2020 года на два сезона с обязательством выкупа.
- В минувшем сезоне Серии А он забил 9 голов и отдал 9 ассистов в 33 матчах.
- Кьеза вошел в символическую сборную Евро-2020. Он забил 2 гола в 7 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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