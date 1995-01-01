Джеррард – о работе в «Эвертоне»: «Такое даже представить невозможно»

а что тут такого.... да тебя Стиви ещё и не пригласят туда
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что не представляет себя главным тренером «Эвертона».
«Был шокирован и удивлен слухами о возможном назначении в «Эвертон». Не знаю, откуда это взялось. Такое даже представить невозможно», – сказал Джеррард.
- 30 июня «Эвертон» возглавил экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес.
- Джеррард больше 17 лет играл за «Ливерпуль» – принципиальный соперник «Эвертона».
- В прошедшем сезоне он выиграл с «Рейнджерс» чемпионат Шотландии.