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    Джеррард – о работе в «Эвертоне»: «Такое даже представить невозможно»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что не представляет себя главным тренером «Эвертона».

    «Был шокирован и удивлен слухами о возможном назначении в «Эвертон». Не знаю, откуда это взялось. Такое даже представить невозможно», – сказал Джеррард.

    • 30 июня «Эвертон» возглавил экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес.
    • Джеррард больше 17 лет играл за «Ливерпуль» – принципиальный соперник «Эвертона».
    • В прошедшем сезоне он выиграл с «Рейнджерс» чемпионат Шотландии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13665

      Garrincha58 3 часа назад

      а что тут такого.... да тебя Стиви ещё и не пригласят туда

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