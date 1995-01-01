Джеррард – о работе в «Эвертоне»: «Такое даже представить невозможно»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что не представляет себя главным тренером «Эвертона».

«Был шокирован и удивлен слухами о возможном назначении в «Эвертон». Не знаю, откуда это взялось. Такое даже представить невозможно», – сказал Джеррард.