Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    «Наш приоритет – здоровье». Матч «Локомотив» – «Арсенал» пройдет без зрителей

    «Локомотив» объявил, что встреча первого тура против «Арсенала» состоится без зрителей. Клуб мог пустить на игру 500 человек, но решил не отдавать никому предпочтение.

    «Уважаемые болельщики, вынуждены сообщить вам, что игра «Локомотив» – «Арсенал» пройдeт без зрителей.

    Нашим приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба. В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей.

    На протяжении прошедшего сезона «Локомотив» выполнял все требования по соблюдению санитарного регламента и охране здоровья посетителей стадиона. Перед началом нового сезона службами клуба были проведены все необходимые подготовительные мероприятия, привлечены дополнительные ресурсы для организации удобного прохода болельщиков на стадион при необходимости использования QR-кодов. В случае принятия надзорными органами соответствующего решения мы будем готовы к допуску болельщиков на стадион», – написали москвичи.

    • Матч-открытие РПЛ также проходит без зрителей.
    • Ситуацию с допуском зрителей на стадион контролирует Роспотребнадзор.
    • За последние сутки в России коронавирусом заразились 23811 человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49444

      portero 37 минут назад

      выполняете указ и звездите про здоровье, за.ипали уже своим пис.дижём...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87582
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66916
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru