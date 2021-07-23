«Наш приоритет – здоровье». Матч «Локомотив» – «Арсенал» пройдет без зрителей

«Локомотив» объявил, что встреча первого тура против «Арсенала» состоится без зрителей. Клуб мог пустить на игру 500 человек, но решил не отдавать никому предпочтение.

«Уважаемые болельщики, вынуждены сообщить вам, что игра «Локомотив» – «Арсенал» пройдeт без зрителей.

Нашим приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба. В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей.

На протяжении прошедшего сезона «Локомотив» выполнял все требования по соблюдению санитарного регламента и охране здоровья посетителей стадиона. Перед началом нового сезона службами клуба были проведены все необходимые подготовительные мероприятия, привлечены дополнительные ресурсы для организации удобного прохода болельщиков на стадион при необходимости использования QR-кодов. В случае принятия надзорными органами соответствующего решения мы будем готовы к допуску болельщиков на стадион», – написали москвичи.