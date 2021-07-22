Семак: «Барриос прибудет в расположение «Зенита» в пятницу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос присоединится к клубу завтра, 23 июля.
– Что для вас сложнее – начинать дебютный сезон во главе «Зенита» или приступать к защите третьего подряд чемпионского титула?
– Всегда есть определенные трудности и сложности, и они абсолютно разные. В первом сезоне перед командой стояли одни проблемы, сейчас – другие, их тоже нужно решать. Вопросы и проблемы есть и будут всегда.
– Когда ждать возвращения Вильмара Барриоса?
– Он завтра прибудет в наше расположение.
- «Зенит» предоставил Барриосу дополнительных отдых перед стартом сезона.
- Он пропустил матч за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).
- Барриос играл за сборную Колумбии на Кубке Америки. Вместе с командой он занял на турнире третье место.
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Источник: официальный сайт «Зенита»