Семак: «Барриос прибудет в расположение «Зенита» в пятницу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос присоединится к клубу завтра, 23 июля.

– Что для вас сложнее – начинать дебютный сезон во главе «Зенита» или приступать к защите третьего подряд чемпионского титула?

– Всегда есть определенные трудности и сложности, и они абсолютно разные. В первом сезоне перед командой стояли одни проблемы, сейчас – другие, их тоже нужно решать. Вопросы и проблемы есть и будут всегда.

– Когда ждать возвращения Вильмара Барриоса?

– Он завтра прибудет в наше расположение.

«Зенит» предоставил Барриосу дополнительных отдых перед стартом сезона.

Он пропустил матч за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).

Барриос играл за сборную Колумбии на Кубке Америки. Вместе с командой он занял на турнире третье место.

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