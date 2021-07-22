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    Семак: «Барриос прибудет в расположение «Зенита» в пятницу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос присоединится к клубу завтра, 23 июля.

    – Что для вас сложнее – начинать дебютный сезон во главе «Зенита» или приступать к защите третьего подряд чемпионского титула?

    – Всегда есть определенные трудности и сложности, и они абсолютно разные. В первом сезоне перед командой стояли одни проблемы, сейчас – другие, их тоже нужно решать. Вопросы и проблемы есть и будут всегда.

    – Когда ждать возвращения Вильмара Барриоса?

    – Он завтра прибудет в наше расположение.

    • «Зенит» предоставил Барриосу дополнительных отдых перед стартом сезона.
    • Он пропустил матч за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).
    • Барриос играл за сборную Колумбии на Кубке Америки. Вместе с командой он занял на турнире третье место.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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