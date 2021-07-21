«7339 дней спустя»: Буффон не пропустил в первом матче после возвращения в «Парму»

В товарищеской игре «Парма» проиграла «Бохуму» со счетом 0:1.

В этом матче принял участие вратарь Джанлуиджи Буффон. Он провел на поле первый тайм и в перерыве был заменен.

Для 43-летнего футболиста это дебют после возвращения в «Парму».

«7339 дней спустя», – написал Буффон в твиттере.