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    «7339 дней спустя»: Буффон не пропустил в первом матче после возвращения в «Парму»

    В товарищеской игре «Парма» проиграла «Бохуму» со счетом 0:1.

    В этом матче принял участие вратарь Джанлуиджи Буффон. Он провел на поле первый тайм и в перерыве был заменен.

    Для 43-летнего футболиста это дебют после возвращения в «Парму».

    «7339 дней спустя», – написал Буффон в твиттере.

    • Голкипер не пропустил от «Бохума».
    • Единственный гол немцы забили на 76-й минуте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Наверно пора уже заканчивать.
      Ради чего всё это, непонятно.

      0
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      Рейтинг: +66

      kommy > Alekxei Z. 1 час назад

      Ради баблишка)

      0
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      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. > kommy 1 час назад

      Клуб не богатый, а он далеко не бедный.
      Фарс !!!

      0
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      Рейтинг: +3234

      Snek > Alekxei Z. 1 час назад

      Богатый, не богатый, но лямчик в год отвалит, уже хорошо+спонсоры+рекламодатели, пока он играет, ему заплатят даже за то, что он съест пиццу в местной траттории, потому что это реклама. Когда он закончит ему уже ничего подобного не предложат.

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      Рейтинг: +10

      kertui67 2 часа назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +554

      Лфшт 3 часа назад

      Великий, великолепный, незабываемый,легендарный!!!

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      Рейтинг: +89

      jek718875 4 часа назад

      БУФФОНЧИК!ПОРА НА ПЕНСИЮ, ВНУКОВ ВОСПИТЫВАТЬ

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      Рейтинг: +5767

      Fusballer 4 часа назад

      Буффонище! Великолепный вратарь. Нам бы такого сейчас)))

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