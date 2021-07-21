«7339 дней спустя»: Буффон не пропустил в первом матче после возвращения в «Парму»

Наверно пора уже заканчивать.
Ради чего всё это, непонятно.
В товарищеской игре «Парма» проиграла «Бохуму» со счетом 0:1.
В этом матче принял участие вратарь Джанлуиджи Буффон. Он провел на поле первый тайм и в перерыве был заменен.
Для 43-летнего футболиста это дебют после возвращения в «Парму».
«7339 дней спустя», – написал Буффон в твиттере.
- Голкипер не пропустил от «Бохума».
- Единственный гол немцы забили на 76-й минуте.
7339 giorni dopo #ParmaBochum pic.twitter.com/wgYB7DtGZN— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 21, 2021