L’Equipe: «Барселона» предложила «Ювентусу» обменять Гризманна на Дибалу

Во ребята развлекаются,браво!!!Без уродов-агентов,без процентов,без закулисья,всё-то у них просто и прозрачно.Учитесь,господа.
«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться футболистами.
По информации GFFN со ссылкой на L’Equipe, каталонский клуб обратился в «Ювентус» с предложением обменять Антуана Гризманна на Пауло Дибалу.
- В минувшем сезоне Дибала забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
- Ранее «Барса» не смогла договориться с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля.