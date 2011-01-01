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    L’Equipe: «Барселона» предложила «Ювентусу» обменять Гризманна на Дибалу

    «Барселона» и «Ювентус» могут обменяться футболистами.

    По информации GFFN со ссылкой на L’Equipe, каталонский клуб обратился в «Ювентус» с предложением обменять Антуана Гризманна на Пауло Дибалу.

    • В минувшем сезоне Дибала забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
    • Ранее «Барса» не смогла договориться с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6741

      playsh 4 минуты назад

      Во ребята развлекаются,браво!!!Без уродов-агентов,без процентов,без закулисья,всё-то у них просто и прозрачно.Учитесь,господа.

      0
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      Рейтинг: +1458

      lek! 7 минут назад

      Было бы не плохо

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