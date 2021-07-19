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    Экс-полузащитник «Рубина» Давиташвили может перейти в «Арсенал»

    «Арсенал» ведет переговоры с бывшим хавбеком «Рубина» Зурико Давиташвили.

    По информации «РБ-Спорт», вероятность перехода 20-летнего полузащитника в тульский клуб достаточно велика.

    На прошлой неделе грузин расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.

    • Давиташвили выступал за казанцев с лета 2019 года.
    • В его активе 2 забитых гола в 28 матчах.
    • Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роторе».
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    19.07.2021 22:34
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