Экс-полузащитник «Рубина» Давиташвили может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» ведет переговоры с бывшим хавбеком «Рубина» Зурико Давиташвили.

По информации «РБ-Спорт», вероятность перехода 20-летнего полузащитника в тульский клуб достаточно велика.

На прошлой неделе грузин расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.