Экс-полузащитник «Рубина» Давиташвили может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» ведет переговоры с бывшим хавбеком «Рубина» Зурико Давиташвили.
По информации «РБ-Спорт», вероятность перехода 20-летнего полузащитника в тульский клуб достаточно велика.
На прошлой неделе грузин расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
- Давиташвили выступал за казанцев с лета 2019 года.
- В его активе 2 забитых гола в 28 матчах.
- Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роторе».
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
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