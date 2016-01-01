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    Рангник отказался возглавить сборную России

    РФС обращался к немцу Ральфу Рангнику с предложением принять сборную России. Глава спортивного департамента «Локомотива» отказался.

    «Ещe одним кандидатом на пост тренера сборной был Ральф Рангник. Руководство РФС обращалось к немцу, но он быстро отказал, так как уже был заключeн контракт с «Локо», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • У Рангника 3-летний контракт с «Локомотивом».
    • До этого он работал в футбольной системе «Ред Булла».
    • Сейчас основным кандидатом на пост тренера сборной России РФС видит Курбана Бердыева.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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