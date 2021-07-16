La Gazzetta dello Sport: Роналду решил остаться в «Ювентусе»

Великий футболист... Как пишут, в Турине он - как градообразующее предприятие.. Под него создаются отели, ресторанчики и кафе, производство спорт атрибутики и т.п.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит выступать за туринский клуб.
По информации La Gazzetta dello Sport, 36-летний футболист принял окончательное решение не менять команду этим летом.
Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед также подтвердил, что португалец остается.
- В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.