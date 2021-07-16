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    La Gazzetta dello Sport: Роналду решил остаться в «Ювентусе»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит выступать за туринский клуб.

    По информации La Gazzetta dello Sport, 36-летний футболист принял окончательное решение не менять команду этим летом.

    Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед также подтвердил, что португалец остается.

    • В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.07.2021 17:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 17 июля, 13:03

      Великий футболист... Как пишут, в Турине он - как градообразующее предприятие.. Под него создаются отели, ресторанчики и кафе, производство спорт атрибутики и т.п.

      0
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      Рейтинг: +1802

      Vladarg 16 июля, 20:40

      За год по контракту ещё улучшит,и без того чрезвычайно впечатляющую личную статистику,выступая за Юве.но не более.

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