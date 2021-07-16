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Карасев: «Халк – самый ныряющий игрок. Он постоянно падал»

16 июля 2021, 09:58
10

Судья Сергей Карасев назвал бывшего нападающего «Зенита» Халка самым «ныряющим» игроком, с которым ему доводилось работать.

– Кто самый ныряющий игрок, с которым вы работали?

– Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра – но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался.

  • Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016-й год.
  • Карасев отработал на шести матчах Евро-2020. Из них три – в качестве главного арбитра.
  • Он может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА.

Карасев – о судействе в плей-офф Евро: «На топ-матче РПЛ работать сложнее»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Халк Карасев Сергей
Комментарии (10)
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Fusballer
1626420872
Так вот кто дельфинарий в РПЛ открыл))))
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Spirit_78
1626421702
Помню, как ему лупили по ногам постоянно, а судьи не реагировали. К сожалению, репутация игрока очень сильно влияет на такие вещи.
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NewLife
1626423332
А на Бомбардире самый ныряющий - Литейный4, постоянно ныряет в дерьмо.
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sochi-2013
1626423344
Не зря я его поначалу Поваляшкой называл.))
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portero
1626429322
Потом вы закрывали глаза когда его откровенно рубили по ногам.... У Халка был отличный удар если не гол то можно добить, таких легов можно приглашать. Недостаток что на него три четыре игрока выходили, а он всё раано лез в обводку. Но и это проблема команды и даже тренера скорее...
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Давид59
1626429917
Халка запомнили совсем не за это. Человек рвал и метал на поле. Отдавал всего себя. Он и сейчас был бы лучший. Зря зенитовская селекция его не вернула. Могли вполне.
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ААМ
1626430903
Хал был лучшим и самым выгодным приобретением "Зенита" . И заплаченные деньги отработал и при продаже наварили 40млн. евро.
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