Карасев: «Халк – самый ныряющий игрок. Он постоянно падал»

Судья Сергей Карасев назвал бывшего нападающего «Зенита» Халка самым «ныряющим» игроком, с которым ему доводилось работать.

– Кто самый ныряющий игрок, с которым вы работали?

– Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра – но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016-й год.

Карасев отработал на шести матчах Евро-2020. Из них три – в качестве главного арбитра.

Он может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА.

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