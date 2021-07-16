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    Карасев: «Халк – самый ныряющий игрок. Он постоянно падал»

    Судья Сергей Карасев назвал бывшего нападающего «Зенита» Халка самым «ныряющим» игроком, с которым ему доводилось работать.

    – Кто самый ныряющий игрок, с которым вы работали?

    – Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра – но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался.

    • Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016-й год.
    • Карасев отработал на шести матчах Евро-2020. Из них три – в качестве главного арбитра.
    • Он может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 09:58
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +2222

      ААМ 16 июля, 13:21

      Хал был лучшим и самым выгодным приобретением "Зенита" . И заплаченные деньги отработал и при продаже наварили 40млн. евро.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4821

      Давид59 16 июля, 13:05

      Халка запомнили совсем не за это. Человек рвал и метал на поле. Отдавал всего себя. Он и сейчас был бы лучший. Зря зенитовская селекция его не вернула. Могли вполне.

      4
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      Рейтинг: +1790

      Spirit_78 > Давид59 16 июля, 21:06

      Да, 5 побед в группе ЛЧ из 6 возможных - во многом его заслуга.

      1
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      Рейтинг: +49199

      portero 16 июля, 12:55

      Потом вы закрывали глаза когда его откровенно рубили по ногам....
      У Халка был отличный удар если не гол то можно добить, таких легов можно приглашать. Недостаток что на него три четыре игрока выходили, а он всё раано лез в обводку. Но и это проблема команды и даже тренера скорее...

      1
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      Рейтинг: -297

      Спартач80 16 июля, 11:55

      Пожалейте литейного,его пердак разорван в клочья,как впрочем и у остальных,с Питера.......

      2
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      Рейтинг: +7161

      "supermax" > Спартач80 16 июля, 14:29

      смотрю один пердак своим комментом ты точно потревожил)) ахах

      0
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      Рейтинг: +417

      ПалкоВводецъ 16 июля, 11:43

      Халк танком пёр на соперников, сметая их с пути. Только с нарушением можно было его остановить.

      4
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      Рейтинг: +525

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 16 июля, 11:31

      Халк самый пробивной игрок. Ныряльщики в красно белом трико самые валяющиеся.

      6
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 11:17

      Вся страна по-доброму вспоминает Халка. Как он классно рвал сетку ворот свиней. Их вратари только взглядом провожали мяч в свои ворота. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +4834

      sochi-2013 16 июля, 11:15

      Не зря я его поначалу Поваляшкой называл.))

      0
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      Рейтинг: +8983

      NewLife 16 июля, 11:15

      А на Бомбардире самый ныряющий - Литейный4, постоянно ныряет в дерьмо.

      3
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 11:15

      Самый ныряющий игрок был Самедов, игравший за свиней. Не зря в честь него в Тарасовке построили школу нырков имени его имени. Где с успехом выпускают хряков. Последний, кто с отличием окончил эту школу нырков был дельфин Соболев. Гыгыгы

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