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    Фетисов – об интересе «Спартака» к Ломаеву: «У нас три сильных вратаря»

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов отреагировал на информацию о желании московского клуба заполучить голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

    Metaratings сообщал, что кандидатура 22-летнего вратаря рассматривается в качестве замены для Александра Селихова, который выбыл на три месяца из-за сложного перелома пальца руки.

    «У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!» – сказал Фетисов.

    • В прошлом сезоне Ломаев пропустил 12 голов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.07.2021 22:27
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