Фетисов – об интересе «Спартака» к Ломаеву: «У нас три сильных вратаря»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов отреагировал на информацию о желании московского клуба заполучить голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

Metaratings сообщал, что кандидатура 22-летнего вратаря рассматривается в качестве замены для Александра Селихова, который выбыл на три месяца из-за сложного перелома пальца руки.

«У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!» – сказал Фетисов.