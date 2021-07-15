Фетисов – об интересе «Спартака» к Ломаеву: «У нас три сильных вратаря»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов отреагировал на информацию о желании московского клуба заполучить голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
Metaratings сообщал, что кандидатура 22-летнего вратаря рассматривается в качестве замены для Александра Селихова, который выбыл на три месяца из-за сложного перелома пальца руки.
«У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!» – сказал Фетисов.
- В прошлом сезоне Ломаев пропустил 12 голов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»