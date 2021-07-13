Агент Влашича – о переходе в «Милан»: «Извините, не могу прокомментировать»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе своего клиента в «Милан».

«Извините, но не могу прокомментировать», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро, но клубы пока не могут договориться о формате сделки. «Милан» хочет арендовать хорвата на сезон и выкупить его следующим летом. Позиция ЦСКА – полноценная продажа уже сейчас.

Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Влашич подписался на «Милан» в инстаграме