Агент Влашича – о переходе в «Милан»: «Извините, не могу прокомментировать»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе своего клиента в «Милан».
«Извините, но не могу прокомментировать», – сказал агент.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро, но клубы пока не могут договориться о формате сделки. «Милан» хочет арендовать хорвата на сезон и выкупить его следующим летом. Позиция ЦСКА – полноценная продажа уже сейчас.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Влашич подписался на «Милан» в инстаграме
Источник: «Р-Спорт»