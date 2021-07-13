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    Агент Влашича – о переходе в «Милан»: «Извините, не могу прокомментировать»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором переходе своего клиента в «Милан».

    «Извините, но не могу прокомментировать», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро, но клубы пока не могут договориться о формате сделки. «Милан» хочет арендовать хорвата на сезон и выкупить его следующим летом. Позиция ЦСКА – полноценная продажа уже сейчас.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Влашич подписался на «Милан» в инстаграме

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.07.2021 18:18
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