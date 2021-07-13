Семин: «Переход Иосифова в «Вильярреал» – странная история. Так быть не должно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился мнением об уходе из московского клуба в «Вильярреал» 20-летнего вингера Никиты Иосифова.

«Переход Никиты Иосифова в «Вильярреал» – немножко странная история: игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент.

Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд.

Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог чтобы все у него получилось в Испании.

Но с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую. В 20 лет некоторые игроки занимают ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее.

Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильярреала» и играть в третьем дивизионе Испании.

В любом случае, пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду – все задатки для этого у него есть», – сказал Семин.