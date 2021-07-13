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  • Семин: «Переход Иосифова в «Вильярреал» – странная история. Так быть не должно»

Семин: «Переход Иосифова в «Вильярреал» – странная история. Так быть не должно»

13 июля 2021, 16:53
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился мнением об уходе из московского клуба в «Вильярреал» 20-летнего вингера Никиты Иосифова.

«Переход Никиты Иосифова в «Вильярреал» – немножко странная история: игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент.

Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд.

Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог чтобы все у него получилось в Испании.

Но с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую. В 20 лет некоторые игроки занимают ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее.

Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильярреала» и играть в третьем дивизионе Испании.

В любом случае, пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду – все задатки для этого у него есть», – сказал Семин.

  • Иосифов – воспитанник «Локо».
  • За основу он провел 6 матчей.
  • Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Вильярреал Иосифов Никита Семин Юрий
Комментарии (10)
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Enter2006
1626185851
Юрий, может быть согласитесь быть тренером сборной России? Хотя она уже в "реанимации", кто сможет спасти то..
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VGreen
1626186659
"Иосифов – воспитанник «Локо»." Нуу, не совсем. в Локомотиве он только с 2018 года, а до этого 5 лет был в Спартаке.
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Бухбух
1626191373
Уровень третьего дивизиона в Испании сопоставим с уровнем аутсайдеров РФПЛ.
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Hektor 84
1626198331
Парень хоть в норм футбол поиграет
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Sancho010365
1626203241
Если он заиграет в основе Вильярреала, его купит Локомотив уже в возрасте 29 лет, а пока они собирают по всему миру хорватов.
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