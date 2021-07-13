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    Семин: «Переход Иосифова в «Вильярреал» – странная история. Так быть не должно»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился мнением об уходе из московского клуба в «Вильярреал» 20-летнего вингера Никиты Иосифова.

    «Переход Никиты Иосифова в «Вильярреал» – немножко странная история: игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент.

    Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд.

    Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог чтобы все у него получилось в Испании.

    Но с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую. В 20 лет некоторые игроки занимают ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее.

    Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильярреала» и играть в третьем дивизионе Испании.

    В любом случае, пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду – все задатки для этого у него есть», – сказал Семин.

    • Иосифов – воспитанник «Локо».
    • За основу он провел 6 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    13.07.2021 16:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1772

      Sancho010365 13 июля 2021, 22:07

      Если он заиграет в основе Вильярреала, его купит Локомотив уже в возрасте 29 лет, а пока они собирают по всему миру хорватов.

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июля 2021, 20:45

      Парень хоть в норм футбол поиграет

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 июля 2021, 18:49

      Уровень третьего дивизиона в Испании сопоставим с уровнем аутсайдеров РФПЛ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Бухбух 13 июля 2021, 19:12

      И уровень жизни, мягко говоря, отличается от нашего, хотя долбаков там уйма.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 18:34

      Если Иосифов покажет себя в молодежке Вильярреала, его позовут и в основу.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 13 июля 2021, 17:30

      "Иосифов – воспитанник «Локо»."

      Нуу, не совсем. в Локомотиве он только с 2018 года, а до этого 5 лет был в Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 13 июля 2021, 17:17

      Юрий, может быть согласитесь быть тренером сборной России? Хотя она уже в "реанимации", кто сможет спасти то..

      1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм > Enter2006 13 июля 2021, 17:32

      Зачем? Он просрет все

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Enter2006 13 июля 2021, 18:26

      Будь Шпалыч лет на 10 помоложе, он бы бы взялся за сборную. А сейчас возраст почтенный не позволит это сделать. Ведь сколько нервов нужно на наших футболеров потратить, чтобы заставить их хоть немного шевелиться. Раньше Семин пинками Локомотив к победам гнал. Теперь пришло время отдохнуть...

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > Cleaner 13 июля 2021, 18:29

      Верно, но человек очень умный, жаль что такие люди уходят с поста главных тренеров ( Он не про бабло думает как черчес, а реально переживает за команду.

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Enter2006 13 июля 2021, 18:31

      Отлаженный(им же самим) и выстроенный Локо Семин мог бы еще пару лет тренировать. Но начальству железнодорожному нужен баблопил. Потому и не продлили контракт.

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > Cleaner 13 июля 2021, 18:36

      Очень плохо, что за бабло убирают таких легенд! Но увы, живём в такой стране... ((

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Cleaner 13 июля 2021, 19:10

      Николич выехал на наследии Семина Ю.П. И его только на руках не носят.

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