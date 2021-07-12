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    Иосифов – новый игрок «Вильярреала»

    «Вильярреал» объявил о переходе бывшего вингера «Локомотива» Никиты Иосифова.

    20-летний россиянин, который в июне стал свободным агентом, подписал с испанским клубом контракт на пять сезонов.

    В ближайшее время он будет выступать за молодежную команду «Вильярреала».

    • Иосифов – воспитанник «Локо».
    • За основу он провел 6 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Вильярреала»

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    12.07.2021 20:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 июля 2021, 15:16

      Писали что его Батя хочет больше "золота" Локо отказал и чтобы не пусть в грязь лицом парня пристроили в Испании. Видимо какой то талант есть . Надеюсь жажда наживы не перехлестнет и мы получим очередного Черышева, а не Кокорина и Гулиева

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 июля 2021, 08:46

      Пусть у него все сложится удачно.

      4
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      Рейтинг: +286

      isakkobelini 13 июля 2021, 08:17

      через пару лет в условные химки или урал

      0
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 12 июля 2021, 23:10

      Желаю ему впахивать как следует и попасть в основной состав Вильярреала. Хочется, чтобы хоть кто-то из россиян умел играть в футбол...

      5
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 12 июля 2021, 22:30

      Молодец. И клуб неплохой. Удачи парню!

      3
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 12 июля 2021, 21:31

      правильно пускай едут может лет через пять и наберётся сборная

      5
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > kosmonaft 12 июля 2021, 23:12

      Надеюсь, российский молодняк смотрел матчи сборной и хотя бы некоторые решили для себя не вариться в болоте РПЛ, вместо этого окольными путями, даже через середнячковые лиги (куда могут теоретически пригласить) пробиваться в АПЛ, Ла-Лигу, Серию А или Бундеслигу. Если таких будет хотя бы человек 10 - может, костяк сборной из них и сложился бы.

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 июля 2021, 21:28

      Краса, хоть кто-то понял что надо валит из нашего говно чемпионата

      6
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