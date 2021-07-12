Иосифов – новый игрок «Вильярреала»

Писали что его Батя хочет больше "золота" Локо отказал и чтобы не пусть в грязь лицом парня пристроили в Испании. Видимо какой то талант есть . Надеюсь жажда наживы не перехлестнет и мы получим очередного Черышева, а не Кокорина и Гулиева
«Вильярреал» объявил о переходе бывшего вингера «Локомотива» Никиты Иосифова.
20-летний россиянин, который в июне стал свободным агентом, подписал с испанским клубом контракт на пять сезонов.
В ближайшее время он будет выступать за молодежную команду «Вильярреала».
- Иосифов – воспитанник «Локо».
- За основу он провел 6 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.