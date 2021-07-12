Иосифов – новый игрок «Вильярреала»

«Вильярреал» объявил о переходе бывшего вингера «Локомотива» Никиты Иосифова.

20-летний россиянин, который в июне стал свободным агентом, подписал с испанским клубом контракт на пять сезонов.

В ближайшее время он будет выступать за молодежную команду «Вильярреала».