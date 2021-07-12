Джикия – о 4:0 с «Сочи»: «Спартаку» еще предстоит впитать все требования и идеи Витории»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.
«Вчера мы одержали яркую победу над «Сочи», это всегда приятно. Все молодцы! Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить об изменениях в нашей игре.
К тому же футболисты только приезжают: вот сегодня вернулся Крал. Поэтому нам еще предстоит впитать все требования и идеи нового главного тренера», – сказал Джикия.
- Витория возглавил «Спартак» в это межсезонье.
- Первый официальный матч в новом сезоне команда проведет 24 июля – в РПЛ против «Рубина».
Источник: официальный сайт «Спартака»