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    Джикия – о 4:0 с «Сочи»: «Спартаку» еще предстоит впитать все требования и идеи Витории»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в Кубке Париматч Премьер.

    «Вчера мы одержали яркую победу над «Сочи», это всегда приятно. Все молодцы! Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить об изменениях в нашей игре.

    К тому же футболисты только приезжают: вот сегодня вернулся Крал. Поэтому нам еще предстоит впитать все требования и идеи нового главного тренера», – сказал Джикия.

    • Витория возглавил «Спартак» в это межсезонье.
    • Первый официальный матч в новом сезоне команда проведет 24 июля – в РПЛ против «Рубина».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    12.07.2021 19:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 15:08

      А впитывать надо через какую кишку? Или капельницу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1503

      ab15488 13 июля 2021, 06:23

      При кононове тоже бодро начинали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 12 июля 2021, 22:14

      Красиво глаголет Джикия. Играл бы так...

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 июля 2021, 20:24

      Кто-нибудь видел игру? Что, действительно хорошо играли?

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > maygli 12 июля 2021, 22:16

      Сочи никакое было. Не Спартак же вдруг стал так хорошо играть. Голы симпатичные, но это ничего не значит.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Cleaner 12 июля 2021, 23:23

      спасибо
      Федотов наверно в сборную уже засобирался.
      )))

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