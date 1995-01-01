Рассказов, Мирзов, Мелкадзе – в основе «Спартака» на матч с «Сочи»; Адамов, Родригао, Юсупов выйдут у сочинцев

экспериментальный турнир - экспериментальный состав на матч, что в защите, что в нападении...) 100500, уверен, что в РПЛ Спартак таким составом никогда играть не будет, как минимум, пол состава будет - на лавке...
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Кубка Матч Премьер между «Спартаком» и «Сочи».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе.
«Сочи»: Адамов, Барач, Родригао, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич, Бурмистров.
Встреча начнется в 18:00 по Москве.