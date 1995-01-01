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    Рассказов, Мирзов, Мелкадзе – в основе «Спартака» на матч с «Сочи»; Адамов, Родригао, Юсупов выйдут у сочинцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Кубка Матч Премьер между «Спартаком» и «Сочи».

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе.

    «Сочи»: Адамов, Барач, Родригао, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич, Бурмистров.

    Встреча начнется в 18:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15251

      JTherry 5 минут назад

      экспериментальный турнир - экспериментальный состав на матч, что в защите, что в нападении...) 100500, уверен, что в РПЛ Спартак таким составом никогда играть не будет, как минимум, пол состава будет - на лавке...

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