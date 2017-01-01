«Фенербахче» планирует купить Дриусси за 4 миллиона

ну дороже то они еготочно не впарят
Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси интересен «Фенербахче». Стамбульцы готовы купить игрока летом за 4 миллиона евро.
Контракт аргентинца с «Зенитом» истекает в следующем году.
- Дриусси также интересуется «Кальяри».
- Дриусси забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах минувшего сезона РПЛ.
- «Зенит» купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.
Источник: Sözcü Spor
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