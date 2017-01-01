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    «Фенербахче» планирует купить Дриусси за 4 миллиона

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси интересен «Фенербахче». Стамбульцы готовы купить игрока летом за 4 миллиона евро.

    Контракт аргентинца с «Зенитом» истекает в следующем году.

    • Дриусси также интересуется «Кальяри».
    • Дриусси забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • «Зенит» купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sözcü Spor

    Sözcü Spor - cпортивное турецкое СМИ. Существует более девяти лет. Аудитория в твиттере - 388,7 тысячи подписчиков.

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