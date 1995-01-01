Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Tuttomercatoweb: «Зенит» отпустит Дриусси за 7 миллионов. Аргентинцем интересуется «Кальяри»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в ближайшее время может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

    По информации Tuttomercatoweb, «Зенит» готов продать 25-летнего аргентинца за 7 миллионов евро. С петербуржцами уже контактировал «Кальяри», рассчитывающий подписать игрока.

    Сам Дриусси готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб Серии А.

    • Дриусси забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4473

      Ганнибал Лектор 21 минуту назад

      И следом за ним в виде бесплатного бонуса отдать онанюбу. А вместо них взять квалифицированных нападающих

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10923

      ilichkadr 45 минут назад

      Надо срочно продавать, пока берут. Да уж, начинал Себастьян не плохо, но своей бестолковостью Семак довёл его до ручки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11415

      paracetamol 57 минут назад

      Место надо освобождать, лимит, понимаешь, иначе бы не отпустили. Нап нужен хороший вместо дурачка Зюбы, который только кривляться перед камерой умеет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru