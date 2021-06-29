Tuttomercatoweb: «Зенит» отпустит Дриусси за 7 миллионов. Аргентинцем интересуется «Кальяри»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в ближайшее время может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

По информации Tuttomercatoweb, «Зенит» готов продать 25-летнего аргентинца за 7 миллионов евро. С петербуржцами уже контактировал «Кальяри», рассчитывающий подписать игрока.

Сам Дриусси готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в клуб Серии А.