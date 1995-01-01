Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Спартак» – о деле Промеса: «Новость о намерении прокуратуры привлечь его к ответственности высосана из пальца»

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о намерении прокуратуры Нидерландов наказать Квинси Промеса за нанесение ножевых ранений своему родственнику.

    «Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование. Вот и все.

    Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Новость высосана из пальца. Квинси сейчас уже вернулся в расположение «Спартака», – сказал Фетисов.

    • Голландцу грозит уголовная ответственность.
    • Промес отрицает причастность к инциденту.
    • Прошлой осенью футболиста арестовывали, но потом отпустили.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66763
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru