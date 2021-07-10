«Спартак» – о деле Промеса: «Новость о намерении прокуратуры привлечь его к ответственности высосана из пальца»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о намерении прокуратуры Нидерландов наказать Квинси Промеса за нанесение ножевых ранений своему родственнику.

«Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование. Вот и все.

Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Новость высосана из пальца. Квинси сейчас уже вернулся в расположение «Спартака», – сказал Фетисов.