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  • ЦСКА готов включить Щеникова в сделку с «Интером» по Дальберту

ЦСКА готов включить Щеникова в сделку с «Интером» по Дальберту

8 июля 2021, 08:18
17

ЦСКА и «Интер» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации InterLive, московский клуб сохраняет интерес к фланговому защитнику Дальберту, однако не хочет платить за него требуемую сумму.

В связи с этим ЦСКА готов включить в сделку по бразильцу Георгия Щенникова.

  • «Интер» хочет получить за Дальберта 6-7 миллионов евро.
  • Рыночная стоимость Щенникова – 2 миллиона евро.

Источник: InterLive

Сайт, посвященный новостям об "Интере". Аудитория в фейсбуке – более 160 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Интер Щенников Георгий Дальберт
Комментарии (17)
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JTherry
1625726151
в обмен на Дальберта цск готов включить в сделку по бразильцу Щенникова...) а Интер готов их послать нах...
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серега кашин
1625727201
а нужен ли щенников интеру они об зтом подумали или надеются что в миланской команде собраны идиоты
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CSKA471
1625727272
Ха. Ха. Ха.
Ответить
99-й
1625727752
Щенникова в Италии разве что на Кокорина выменять можно
Ответить
Из Твери Леха
1625728792
Это про Интер-Баку речь идет?
Ответить
lysenkoff
1625732394
Смешно) Щенников очень нужен Чемпиону А серии... Такие новости размещать только смеха ради...
Ответить
xakep01
1625737828
Щенников теперь с одной н?
Ответить
кто там
1625738318
А Чалова на Лукаку тогда в довесок? Дальберт тот ещё конечно футболист для Интера, а кто такой Щенников что бы им Интер смог заинтересоваться?) Если только лечить его постоянно) Либо дурацкая шутка, либо гынер кукухой поехал в край(
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Пельш 1
1625757950
А нужен ли Щенников Интеру, вот в чём вопрос!
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Мортус
1625843361
На мясо забьют парня в Италии, адназначна))))
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