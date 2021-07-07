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    ЦСКА готов включить Щеникова в сделку с «Интером» по Дальберту

    ЦСКА и «Интер» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

    По информации InterLive, московский клуб сохраняет интерес к фланговому защитнику Дальберту, однако не хочет платить за него требуемую сумму.

    В связи с этим ЦСКА готов включить в сделку по бразильцу Георгия Щенникова.

    • «Интер» хочет получить за Дальберта 6-7 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость Щенникова – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: InterLive

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1436

      Радио1000шумеров 18 минут назад

      И Васина еще впихните, где-то еще лям евро можно будет скостить.

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