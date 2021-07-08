ЦСКА готов включить Щеникова в сделку с «Интером» по Дальберту

ЦСКА и «Интер» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации InterLive, московский клуб сохраняет интерес к фланговому защитнику Дальберту, однако не хочет платить за него требуемую сумму.

В связи с этим ЦСКА готов включить в сделку по бразильцу Георгия Щенникова.