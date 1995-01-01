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    Балотелли подписал трехлетний контракт с турецким «Адана Демирспором»

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли перешел в клуб турецкой Суперлиги «Адана Демирспор».

    Соглашение 30-летнего итальянца с клубом рассчитано на три года.

    • Последним клубом Балотелли была «Монца».
    • Игрок стоит 1,5 миллиона евро.
    • Со сборной Италии Балотелли доходил до финала Евро-2012.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Адана Демирспор»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1275

      Maxi_7 2 минуты назад

      Вот и закончилась карьера Балотелли, в принципе такой исход читался уже тогда, когда он был в МС... излишне раздутые амбиции, которые, как показала практика, не имели под собой серьезных оснований...

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      Рейтинг: +690

      sерж 34 минуты назад

      чем-то кокорина напоминает

      0
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      Рейтинг: +48977

      portero > sерж 27 минут назад

      Отсутствием мозга, наглостью и хорошим агентом который умудряется его впаривать за хорошие деньги...

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