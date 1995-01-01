Балотелли подписал трехлетний контракт с турецким «Адана Демирспором»

Вот и закончилась карьера Балотелли, в принципе такой исход читался уже тогда, когда он был в МС... излишне раздутые амбиции, которые, как показала практика, не имели под собой серьезных оснований...
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли перешел в клуб турецкой Суперлиги «Адана Демирспор».
Соглашение 30-летнего итальянца с клубом рассчитано на три года.
- Последним клубом Балотелли была «Монца».
- Игрок стоит 1,5 миллиона евро.
- Со сборной Италии Балотелли доходил до финала Евро-2012.