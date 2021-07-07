Журналист Егоров: экс-гендиректор «Спартака» Цорн станет техническим директором «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн получит официальную должность в «Локомотиве».

По информации журналист Сергея Егорова, 34-летний функционер станет техническим директором клуба. Ожидается, что Цорн будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. Он уже контактировал с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Цорн и Ральф Рангник, ставший руководителем по спорту и развитию московского клуба, будут принимать основные решения по спортивной составляющей работы «Локомотива». У гендиректора клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия.