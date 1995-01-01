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    Журналист Егоров: экс-гендиректор «Спартака» Цорн станет техническим директором «Локомотива»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн получит официальную должность в «Локомотиве».

    По информации журналист Сергея Егорова, 34-летний функционер станет техническим директором клуба. Ожидается, что Цорн будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. Он уже контактировал с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

    Цорн и Ральф Рангник, ставший руководителем по спорту и развитию московского клуба, будут принимать основные решения по спортивной составляющей работы «Локомотива». У гендиректора клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия.

    • «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
    • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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