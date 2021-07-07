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  • Журналист Егоров: экс-гендиректор «Спартака» Цорн станет техническим директором «Локомотива»

Журналист Егоров: экс-гендиректор «Спартака» Цорн станет техническим директором «Локомотива»

7 июля 2021, 17:15
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн получит официальную должность в «Локомотиве».

По информации журналист Сергея Егорова, 34-летний функционер станет техническим директором клуба. Ожидается, что Цорн будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. Он уже контактировал с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Цорн и Ральф Рангник, ставший руководителем по спорту и развитию московского клуба, будут принимать основные решения по спортивной составляющей работы «Локомотива». У гендиректора клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия.

  • «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
  • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (4)
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JTherry
1625669184
Томас Цорн будет главным по "технике" в Локо...
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серега кашин
1625670373
ждем очередных баду
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vladimir-7
1625672661
С. Прядкин трудоустраивает Цорна в России, забота о мальчике, хорошая черта у папаши
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Mister_Tomsk
1625675965
интересно будет посмотреть на трансферный прилив.
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