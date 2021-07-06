Журналист Романо: Хакими подписал контракт с «ПСЖ»

Защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «ПСЖ».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний марокканец прошел медосмотр и подписал контракт с парижским клубом. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за футболиста 60 миллионов евро. 11 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- В «Интере» подтвердили переход Хакими в «ПСЖ».
- Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
- В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо