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    Журналист Романо: Хакими подписал контракт с «ПСЖ»

    Защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «ПСЖ».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний марокканец прошел медосмотр и подписал контракт с парижским клубом. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за футболиста 60 миллионов евро. 11 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    • В «Интере» подтвердили переход Хакими в «ПСЖ».
    • Прошлым летом «Интер» купил Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
    • В сезоне-2020/21 фулбек забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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