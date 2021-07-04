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    Черышев может перейти из «Валенсии» в «Хетафе»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе», сообщает AS.

    По информации источника, новый главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас, ранее возглавлявший «Хетафе», хочет подписать нескольких футболистов из своего бывшего клуба.

    «Валенсия» не готова к финансовым тратам, поэтому предлагает «Хетафе» обменяться футболистами. Черышев – один из основных кандидатов на обмен.

    • Контакт Черышева с «Валенсией» истекает летом 2022 года.
    • В минувшем сезоне Примеры он сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
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      Alekxei Z. 19 минут назад

      Следующая остановка в Сегунде.

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