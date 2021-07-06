Черышев может перейти из «Валенсии» в «Хетафе»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе», сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас, ранее возглавлявший «Хетафе», хочет подписать нескольких футболистов из своего бывшего клуба.

«Валенсия» не готова к финансовым тратам, поэтому предлагает «Хетафе» обменяться футболистами. Черышев – один из основных кандидатов на обмен.