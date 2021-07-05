Eurostavka: экс-гендиректор «Спартака» Цорн получит должность в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн будет работать в «Локомотиве», утверждает Eurostavka.
По информации источника, 34-летний функционер придет в клуб вместе с Ральфом Рангником, который займет пост спортивного директора.
Назначение может состояться уже во вторник, 6 июля. Какую должность получит Цорн, пока неизвестно.
- «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
- Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
Источник: Eurostavka
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