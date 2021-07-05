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    Eurostavka: экс-гендиректор «Спартака» Цорн получит должность в «Локомотиве»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн будет работать в «Локомотиве», утверждает Eurostavka.

    По информации источника, 34-летний функционер придет в клуб вместе с Ральфом Рангником, который займет пост спортивного директора.

    Назначение может состояться уже во вторник, 6 июля. Какую должность получит Цорн, пока неизвестно.

    • «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
    • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    05.07.2021 23:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15151

      JTherry 53 минуты назад

      при заходе Цорна на должность спортдира к Локо в подарок - наручники...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15680

      derrik2000 1 час назад

      "Поздравляю" Локомотив с таким "чудесным приобретением"! DD
      Видать, папашка Прядкин и правда сынка в беде не оставляет.
      А там, глядишь, и тедескин подтянется в следующем сезоне.
      Пральна!
      Федун хоть и неумный человек, но СВОЁ БАБЛО и бабло Алекперова считать умеет.
      А Локомотив......
      Ну, ладно.
      Дальше сами додумайте/

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