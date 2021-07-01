«СЭ»: «Локомотив» на днях объявит о назначении Рангника спортивным директором клуба

Бывший главный тренер «Шальке» и «Лейпцига» Ральф Рангник станет новым спортивным директором «Локомотива».
По информации «Спорт-Экспресса», стороны близки к договоренности о контракте. О назначении 62-летнего немца на пост спортивного директора клуба будет объявлено в ближайшие дни.
- Рангник с учетом 2 ассистентов хочет получать не менее 5 миллионов евро.
- Немец до 30 июня занимал пост главы отдела спорта и развития футбола холдинга «Ред Булл».
- «Локомотив» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»