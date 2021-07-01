«СЭ»: «Локомотив» на днях объявит о назначении Рангника спортивным директором клуба

Бывший главный тренер «Шальке» и «Лейпцига» Ральф Рангник станет новым спортивным директором «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», стороны близки к договоренности о контракте. О назначении 62-летнего немца на пост спортивного директора клуба будет объявлено в ближайшие дни.