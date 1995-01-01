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    «СЭ»: «Локомотив» на днях объявит о назначении Рангника спортивным директором клуба

    Бывший главный тренер «Шальке» и «Лейпцига» Ральф Рангник станет новым спортивным директором «Локомотива».

    По информации «Спорт-Экспресса», стороны близки к договоренности о контракте. О назначении 62-летнего немца на пост спортивного директора клуба будет объявлено в ближайшие дни.

    • Рангник с учетом 2 ассистентов хочет получать не менее 5 миллионов евро.
    • Немец до 30 июня занимал пост главы отдела спорта и развития футбола холдинга «Ред Булл».
    • «Локомотив» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10961

      ilichkadr 30 минут назад

      Немец офигеет, когда вникнет во все аспекты жизни паровозников. Его предшественники столько наворочали, что ему до конца предстоящего сезона не разгрести.

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      Рейтинг: +66641

      insider_retro 34 минуты назад

      Странноватый кадровый диссонанс, - немец пошёл в железнодорожную упряжку не коренным, а пристяжным...

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      Рейтинг: +717

      Taps 52 минуты назад

      Так и разбрасываются уворованными у народа деньгами ...

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      Рейтинг: +30953

      zra78 > Taps 43 минуты назад

      ахаха Лучшая защита,это нападение))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2927

      Алехсбургер. 1 час назад

      Серьезный проводник....

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      Рейтинг: +463

      99-й 1 час назад

      Можно ли паровоз переделать в быка вопрос конечно странный, но то что пойдет на пользу такое назначение это факт

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      Рейтинг: +643

      xrrrx 1 час назад

      вот это реально нормальная новость. не то что назначение в совет директоров спартака какого-то сказочника

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