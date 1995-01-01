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    Мухин будет играть за ЦСКА под шестым номером

    Новичок ЦСКА Максим Мухин выбрал себе игровой номер.

    19-летний полузащитник будет выступать за московскую команду с «шестеркой» на спине.

    Последним под этим номером играл Алексей Березуцкий, завершивший карьеру в 2018 году. Сейчас он исполняет обязанности главного тренера ЦСКА.

    • Мухина купили у «Локомотива» за 170 тысяч евро (данные Transfermarkt).
    • Зарплата хавбека в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.
    • Контракт между сторонами рассчитан на 5 лет.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +416

      111ax 1 час назад

      может мне будете так платить? результат хуже не покажу

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      Рейтинг: +6554

      Cleaner 2 часа назад

      Мухин, Обляков... С таким составом чемпионство не выиграть...(

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