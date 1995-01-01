Мухин будет играть за ЦСКА под шестым номером

может мне будете так платить? результат хуже не покажу
Новичок ЦСКА Максим Мухин выбрал себе игровой номер.
19-летний полузащитник будет выступать за московскую команду с «шестеркой» на спине.
Последним под этим номером играл Алексей Березуцкий, завершивший карьеру в 2018 году. Сейчас он исполняет обязанности главного тренера ЦСКА.
- Мухина купили у «Локомотива» за 170 тысяч евро (данные Transfermarkt).
- Зарплата хавбека в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.
- Контракт между сторонами рассчитан на 5 лет.