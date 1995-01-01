Мухин будет играть за ЦСКА под шестым номером

Новичок ЦСКА Максим Мухин выбрал себе игровой номер.

19-летний полузащитник будет выступать за московскую команду с «шестеркой» на спине.

Последним под этим номером играл Алексей Березуцкий, завершивший карьеру в 2018 году. Сейчас он исполняет обязанности главного тренера ЦСКА.