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  • Бакаев: «Прекрасно понимаем все, что говорит Черчесов. Нам все идеально раскладывают»

Бакаев: «Прекрасно понимаем все, что говорит Черчесов. Нам все идеально раскладывают»

3 июля 2021, 15:23
14

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о вчерашней пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Смотрели пресс-конференцию Станислава Черчесова?

– Я не смотрел, готовился к матчу.

– Но в интернете очень много мемов и разговоров о том, что никто не понял, о чем говорил Станислав Саламович. В связи с этим была полушутка – футболисты понимают, что говорит тренер в раздевалке? Потому что сегодня была просто вода.

– Честно, я не видел. Но все, что говорит Станислав Саламович, мы прекрасно понимаем. Нам все идеально раскладывают на тренировках, как играть против любого соперника.

Так что в этом вообще нет вопросов. Они великолепно выполняют свою работу на сборах, на которых я был. Все идеально делали, готовились под каждого соперника. Сегодня, к сожалению, не получилось.

– Совсем скоро чемпионат мира. У тебя это сидит в голове, что Евро ты пропустил, а туда надо уже что-то делать?

– Конечно, я хочу на чемпионат мира – это мечта. Надо сейчас еще сильнее работать и уже в официальных играх показывать свою лучшую игру. Все в моих руках и ногах. По воле Всевышнего, надеюсь, я все смогу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Бакаев Зелимхан Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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"supermax"
1625316189
значит так...ты - играешь, ты - сидишь на лавке, Мага - шашлык!
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Хейтер Аларм
1625316693
Началась операция по спасению Стасика. Кто сильнее подлижет, тот попадет в основу сборной, если усатую падлу все таки спасут от увольнения
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general.lizyukov
1625316744
Класс! Уже игроки говорят, что им всё раскладывают. А раз результата нет, то значит, схема изначально кривая.
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alp
1625317917
но, тогда, если все так хорошо, то почему все так плохо?
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хав_бек
1625318843
После попадания на сборы в сборную Бакай - то и стал деградировать. Можно всё понимать, но не делать или понимать то фуфло, которое Черчес пытался назвать стратегией игры.
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Боцман59rus
1625324504
если это все затянется, надеюсь Хорватия поставит жирную точку, но тогда уж извините, вместе с Дюковым, хватит нам питерских 3,14здаболов, популистов и коррупционеров
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jek718875
1625325205
СВОЕЙ ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЕЙ ОН ЗАБИЛ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА
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Atom2020
1625369982
Поделился мнением о вчерашней пресс-конференции - Смотрели - Не смотрел Новость кончилась, не успев начаться.
Ответить
piligrim1986
1625393100
ну тут тода два варианта - либо херово объясняют, либо вы мудаки
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R_a_i_n
1625405105
чабан сам не понимает, что он говорит. Просто в голове набор слов появляется на футбольную тематику, он их все и выдает.
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