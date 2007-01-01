Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Бакаев: «Прекрасно понимаем все, что говорит Черчесов. Нам все идеально раскладывают»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о вчерашней пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    – Смотрели пресс-конференцию Станислава Черчесова?

    – Я не смотрел, готовился к матчу.

    – Но в интернете очень много мемов и разговоров о том, что никто не понял, о чем говорил Станислав Саламович. В связи с этим была полушутка – футболисты понимают, что говорит тренер в раздевалке? Потому что сегодня была просто вода.

    – Честно, я не видел. Но все, что говорит Станислав Саламович, мы прекрасно понимаем. Нам все идеально раскладывают на тренировках, как играть против любого соперника.

    Так что в этом вообще нет вопросов. Они великолепно выполняют свою работу на сборах, на которых я был. Все идеально делали, готовились под каждого соперника. Сегодня, к сожалению, не получилось.

    – Совсем скоро чемпионат мира. У тебя это сидит в голове, что Евро ты пропустил, а туда надо уже что-то делать?

    – Конечно, я хочу на чемпионат мира – это мечта. Надо сейчас еще сильнее работать и уже в официальных играх показывать свою лучшую игру. Все в моих руках и ногах. По воле Всевышнего, надеюсь, я все смогу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      хав_бек 13 минут назад

      После попадания на сборы в сборную Бакай - то и стал деградировать.

      Можно всё понимать, но не делать или понимать то фуфло, которое Черчес пытался назвать стратегией игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8610

      alp 29 минут назад

      но, тогда, если все так хорошо, то почему все так плохо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3164

      general.lizyukov 48 минут назад

      Класс! Уже игроки говорят, что им всё раскладывают. А раз результата нет, то значит, схема изначально кривая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1103

      Хейтер Аларм 49 минут назад

      Началась операция по спасению Стасика. Кто сильнее подлижет, тот попадет в основу сборной, если усатую падлу все таки спасут от увольнения

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7046

      "supermax" 57 минут назад

      значит так...ты - играешь, ты - сидишь на лавке, Мага - шашлык!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87019
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66703
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru