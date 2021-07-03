Бакаев: «Прекрасно понимаем все, что говорит Черчесов. Нам все идеально раскладывают»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о вчерашней пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Смотрели пресс-конференцию Станислава Черчесова?

– Я не смотрел, готовился к матчу.

– Но в интернете очень много мемов и разговоров о том, что никто не понял, о чем говорил Станислав Саламович. В связи с этим была полушутка – футболисты понимают, что говорит тренер в раздевалке? Потому что сегодня была просто вода.

– Честно, я не видел. Но все, что говорит Станислав Саламович, мы прекрасно понимаем. Нам все идеально раскладывают на тренировках, как играть против любого соперника.

Так что в этом вообще нет вопросов. Они великолепно выполняют свою работу на сборах, на которых я был. Все идеально делали, готовились под каждого соперника. Сегодня, к сожалению, не получилось.

– Совсем скоро чемпионат мира. У тебя это сидит в голове, что Евро ты пропустил, а туда надо уже что-то делать?

– Конечно, я хочу на чемпионат мира – это мечта. Надо сейчас еще сильнее работать и уже в официальных играх показывать свою лучшую игру. Все в моих руках и ногах. По воле Всевышнего, надеюсь, я все смогу.