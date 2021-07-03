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Журналист Егоров: «Байер» может подписать Лунева»

3 июля 2021, 01:28
27

Голкипер Андрей Лунев может оказаться в «Байере». Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.

«Байер» рассматривает вариант подписания контракта с вратарем Андреем Луневым. Вариант вполне рабочий – на данный момент немцы собирают информацию и, если все устроит, будет сделано предложение», – написал экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • Игрок также может переехать в Шотландию.
  • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
  • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».

Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (27)
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kliker
1625269230
"Может подписать" - бессмысленные конструкции в новости. "Может подписать", а может не подписать - не новость, а бред журналиста.
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altezzik
1625281981
Агентские игры. Набивают цену своему клиенту, чтобы продать в Сочи подороже.
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Atom2020
1625291425
Зарплата этой звезды немцев и не устроит
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Garrincha58
1625292837
Егоров какой смысл тебе его пиарить это же точно такой же случай как с Кузяевым кто его только не подписывал а в оконцовке никому не нужен только в Зените такие бездари и играют все русские игроки из Зенита прпосто бездарные и никому за рубежом они не нужны вся Европа видит же как они играют в ЛЧ так зачем кому то надо подписывать этот шлак сейчас лимит ужесточат и этого шлака будет ещё больше
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Боцман59rus
1625295789
- кто назвал этого Егорова журналистом? ...бегает как ужаленый, пристает к людям, тупыми однотипными вопросами
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Вомбат
1625297420
Почему именно Байер-то? Давай уж выдумай про Боруссию. И пусть народ гадает Дортмунд или Менхенгладбах.
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MaxRnD
1625309127
Опоздали, Лунёв уже в Рейнджерс ...
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Hektor 84
1625322410
Чтоб в магаз за пивом бегать?
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zigbert
1625337922
Такой зарплаты как в Зените он там не получит.
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