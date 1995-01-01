Журналист Егоров: «Байер» может подписать Лунева»

"Может подписать" - бессмысленные конструкции в новости.
"Может подписать", а может не подписать - не новость, а бред журналиста.
Голкипер Андрей Лунев может оказаться в «Байере». Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.
«Байер» рассматривает вариант подписания контракта с вратарем Андреем Луневым. Вариант вполне рабочий – на данный момент немцы собирают информацию и, если все устроит, будет сделано предложение», – написал экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- Игрок также может переехать в Шотландию.
- В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
- 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»