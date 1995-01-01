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    Журналист Егоров: «Байер» может подписать Лунева»

    Голкипер Андрей Лунев может оказаться в «Байере». Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.

    «Байер» рассматривает вариант подписания контракта с вратарем Андреем Луневым. Вариант вполне рабочий – на данный момент немцы собирают информацию и, если все устроит, будет сделано предложение», – написал экс-журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • Игрок также может переехать в Шотландию.
    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».

    Орлов – о срыве переговоров Лунева и «Зенита»: «Игрок сказал: «Запасные получают больше, чем я». Он больше думает о зарплате, чем о футболе»

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      kliker 44 минуты назад

      "Может подписать" - бессмысленные конструкции в новости.
      "Может подписать", а может не подписать - не новость, а бред журналиста.

      0
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      Рейтинг: -821

      СуперПАВ9 1 час назад

      Очень хороший вариант для украинца

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