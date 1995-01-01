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    Черчесов: «У меня нет никакого желания кому-то нравиться»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал о своем отношении к критике.

    «Негатив вокруг сборной в последние годы? Я бы вопрос журналистам передал. Это нормальное явление, с которым ты должен смириться. Я с этим постоянно сталкивался с 15 лет, с критикой, здесь нет проблем, надо мириться. До ЧМ-2018 была критика, мы хотели доказать свою состоятельность. Потом был отбор Евро-2020, опять мы работу сделали.

    Вы говорите, что все рады, работаем. Если до ЧМ-2018 я какие-то вещи понимал, то команда-то свою работу делает. Я бы спросил СМИ – почему? У меня работа – не нравиться всем. У меня нет никакого желания кому-то нравиться.

    Что касается меня лично – почему в последние годы вокруг меня складывается негатив? Здесь вы должны ответить на этот вопрос сами. Не знаю, напишите мне письмо, я постараюсь его прочитать. Возможно, это мне что-то даст. Так как читать умею, может, до меня дойдет, что я делаю не так. Причем, я говорю совершенно искренне, потому что вопрос абсолютно правильный.

    Представьте, что мы на старте турнира проиграли финнам – 0:1, упустили победу над Бельгией – 1:2. Представляете, что было бы у нас? Меня на матч-то выпустили бы?

    И посмотрите, что было в Дании. Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики. Давайте доведем работу до конца, а потом будем оценивать. Да, мы должны зажигать народ, но подпитка должна быть взаимной», – сказал Черчесов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии18
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      Рейтинг: +66697

      insider_retro 1 минуту назад

      Нет желания... Это профессиональная импотенция...

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      Рейтинг: +2887

      Kollljan 4 минуты назад

      Хамить это мурло научилось хорошо! Да и в молодости вратарём он был говённым.

      1
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      Рейтинг: +7037

      "supermax" 6 минут назад

      да в ъ е б и т е ему уже кто-нибудь

      1
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      Рейтинг: +8771

      NewLife 14 минут назад

      Отвали к своей форели, мудак. Сделал работу ? Пох ! Нужен результат. Как в том анекдоте про работу: могу копать, а что еще? могу не копать.

      2
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      Рейтинг: +2930

      neveldomha 14 минут назад

      Охренеть.Нашу сборную болельщики Дании обыграли. Задули 4 мяча в ворота, а нашим болельщикам датчан было не передуть. Понятное дело, в такой ситуации Чабан бессилен.
      Как это можно ставить главным тренером сборной? Он же дэбил.

      0
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      Рейтинг: +12

      Ded707 16 минут назад

      КАК ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА МОГЛИ НАЗНАЧИТЬ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2257

      seth343 21 минуту назад

      Его по ходу вообще ни кто не понимает чего он мелет.

      2
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      Рейтинг: +7669

      САДЫЧОК 21 минуту назад

      Черчесов эталон мерзости ! Типа , государство его назначило и оно его только сможет снять ?! Кто доверил ему этот пост-должен отвечать за это тоже !

      0
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      Рейтинг: +764

      vovan55 26 минут назад

      во как, не слабая видать кормушка - ему в лицо кричат пошёл вон, а он - нет я умный, мне плевать на вас, я останусь...

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      Рейтинг: +10983

      ilichkadr 31 минуту назад

      "Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики"
      Отчасти нас обыграли болельщики, а отодрала Дания. Какую работу доводить до конца? В очередной раз обосраться и не выйти на ЧМ2022?

      P.S.Ну, всё кончилась туалетная бумага в общественном туалете, занавес.............

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