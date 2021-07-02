Черчесов: «У меня нет никакого желания кому-то нравиться»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал о своем отношении к критике.

«Негатив вокруг сборной в последние годы? Я бы вопрос журналистам передал. Это нормальное явление, с которым ты должен смириться. Я с этим постоянно сталкивался с 15 лет, с критикой, здесь нет проблем, надо мириться. До ЧМ-2018 была критика, мы хотели доказать свою состоятельность. Потом был отбор Евро-2020, опять мы работу сделали.

Вы говорите, что все рады, работаем. Если до ЧМ-2018 я какие-то вещи понимал, то команда-то свою работу делает. Я бы спросил СМИ – почему? У меня работа – не нравиться всем. У меня нет никакого желания кому-то нравиться.

Что касается меня лично – почему в последние годы вокруг меня складывается негатив? Здесь вы должны ответить на этот вопрос сами. Не знаю, напишите мне письмо, я постараюсь его прочитать. Возможно, это мне что-то даст. Так как читать умею, может, до меня дойдет, что я делаю не так. Причем, я говорю совершенно искренне, потому что вопрос абсолютно правильный.

Представьте, что мы на старте турнира проиграли финнам – 0:1, упустили победу над Бельгией – 1:2. Представляете, что было бы у нас? Меня на матч-то выпустили бы?

И посмотрите, что было в Дании. Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики. Давайте доведем работу до конца, а потом будем оценивать. Да, мы должны зажигать народ, но подпитка должна быть взаимной», – сказал Черчесов.