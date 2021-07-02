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Черчесов: «У меня нет никакого желания кому-то нравиться»

2 июля 2021, 13:43
30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал о своем отношении к критике.

«Негатив вокруг сборной в последние годы? Я бы вопрос журналистам передал. Это нормальное явление, с которым ты должен смириться. Я с этим постоянно сталкивался с 15 лет, с критикой, здесь нет проблем, надо мириться. До ЧМ-2018 была критика, мы хотели доказать свою состоятельность. Потом был отбор Евро-2020, опять мы работу сделали.

Вы говорите, что все рады, работаем. Если до ЧМ-2018 я какие-то вещи понимал, то команда-то свою работу делает. Я бы спросил СМИ – почему? У меня работа – не нравиться всем. У меня нет никакого желания кому-то нравиться.

Что касается меня лично – почему в последние годы вокруг меня складывается негатив? Здесь вы должны ответить на этот вопрос сами. Не знаю, напишите мне письмо, я постараюсь его прочитать. Возможно, это мне что-то даст. Так как читать умею, может, до меня дойдет, что я делаю не так. Причем, я говорю совершенно искренне, потому что вопрос абсолютно правильный.

Представьте, что мы на старте турнира проиграли финнам – 0:1, упустили победу над Бельгией – 1:2. Представляете, что было бы у нас? Меня на матч-то выпустили бы?

И посмотрите, что было в Дании. Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики. Давайте доведем работу до конца, а потом будем оценивать. Да, мы должны зажигать народ, но подпитка должна быть взаимной», – сказал Черчесов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ЮНик
1625223031
Абсолютно бездарный тренер, раздутый мыльный пузырь с огромным самомнением и просто ХАМ!
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ilichkadr
1625223921
"Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики" Отчасти нас обыграли болельщики, а отодрала Дания. Какую работу доводить до конца? В очередной раз обосраться и не выйти на ЧМ2022? P.S.Ну, всё кончилась туалетная бумага в общественном туалете, занавес.............
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vovan55
1625224232
во как, не слабая видать кормушка - ему в лицо кричат пошёл вон, а он - нет я умный, мне плевать на вас, я останусь...
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seth343
1625224505
Его по ходу вообще ни кто не понимает чего он мелет.
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Ded707
1625224838
КАК ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА МОГЛИ НАЗНАЧИТЬ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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NewLife
1625224950
Отвали к своей форели, мудак. Сделал работу ? Пох ! Нужен результат. Как в том анекдоте про работу: могу копать, а что еще? могу не копать.
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"supermax"
1625225412
да в ъ е б и т е ему уже кто-нибудь
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Kollljan
1625225568
Хамить это мурло научилось хорошо! Да и в молодости вратарём он был говённым.
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insider_retro
1625225726
Нет желания... Это профессиональная импотенция...
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vladimir-7
1625228764
В своей жизни встречал дураков, но немного, а вот такого дурака-урода, я выслушал 2,5 часа, но понять его ответы и рассуждения без переводчика не могу, набор отдельных фраз, даже эти слова в предложения не удается соединить. Мы ругаем игроков сборной, которые вообще не могу понять этого тренера как им играть и играют, так как их учат в клубах. У Черчесова, наверно, настольная книга с фразами В.С. Черномырдина, но его он превзошел. Самое главное, что он себя не считает виновным в этих поражениях и плохой игре сборной и самое ужасное, что Черчесов не подаст в отставку, и уверен, что его не выгонят с поста главного тренера сборной. А вот теперь посмотрим на решение РФС: если он оставит Черчесова тренером сборной, тем самым подтвердит свою некомпетентность в футболе; Или же они поймут, что сборная с таким горе-тренером находится в тупике и снимут главного тренера-дурака и срочно займутся поиском нового тренера-специалиста.
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