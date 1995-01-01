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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Понсе и Гайч – в заявке сборной Аргентины на Олимпиаду

    Тренерский штаб сборной Аргентины объявил состав национальной команды на Олимпиаду в Токио.

    В число 22 вызванных футболистов попали два представителя РПЛ – нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе и форвард ЦСКА Адольфо Гайч.

    • Футбольный турнир пройдет в Японии с 21 июля по 7 августа.
    • Испания, Египет и Австралия – соперники сборной Аргентины по группе С.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Аргентины

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +409

      111ax 22 минуты назад

      Гончаренко просто не нашел подхода к Гайчу и это его косяк, Гайч не деревянный, у него есть техника и мышление, но он не успевал за эти пятиминутки раскрыться, а полузащита на него не играла, вопрос полузащиты в ЦСКА с их владением и нулем ударов по воротам за игру, а также с непониманием что делать в штрафной с мячом это отдельная большая трагедия и Гайч стал в т.ч. ее заложником

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      Рейтинг: +18839

      vladimir-7 1 час назад

      То, что Э.Понсе включен в состав сборной Аргентины на Олимпиаду, не
      вызывает сомнений, что касается А.Гайча, то думаю, что тренерский штаб
      не просто так его включил в состав сборной, а по сему, может быть ЦСКА
      ещё попробовать с ним в играх команды и убедиться в его способностях.
      Ганчаренко выпускал Гайча только за несколько минут до конца матча и
      мог сказать, что я его попробовал, но он ничего не показал и ничего не забил.
      Поиграв в аренде на Гайча обратили внимание и пошли приглашения в
      другие клубы и даже в свою сборную Аргентины.

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