Гончаренко просто не нашел подхода к Гайчу и это его косяк, Гайч не деревянный, у него есть техника и мышление, но он не успевал за эти пятиминутки раскрыться, а полузащита на него не играла, вопрос полузащиты в ЦСКА с их владением и нулем ударов по воротам за игру, а также с непониманием что делать в штрафной с мячом это отдельная большая трагедия и Гайч стал в т.ч. ее заложником
Тренерский штаб сборной Аргентины объявил состав национальной команды на Олимпиаду в Токио.
В число 22 вызванных футболистов попали два представителя РПЛ – нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе и форвард ЦСКА Адольфо Гайч.
- Футбольный турнир пройдет в Японии с 21 июля по 7 августа.
- Испания, Египет и Австралия – соперники сборной Аргентины по группе С.