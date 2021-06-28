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    The Telegraph: «Манчестер Сити» получит 10 миллионов в случае трансфера Санчо в «Манчестер Юнайтед». Сделка близка к согласованию

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Стороны уверены, что договорятся. Ориентировочная сумма сделки – 77 миллионов фунтов стерлингов.

    Документы, как ожидается, будут подписаны после окончания выступления сборной Англии на Евро-2020.

    • В «Боруссию» Санчо перешел из «Манчестер Сити». По условиям той сделки (2017 год) «Сити» получит порядка 10 миллионов фунтов стерлингов, если игрок пополнит «Юнайтед».
    • Планируется, что Санчо будет получать в Манчестере более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    • Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

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    Источник: The Telegraph

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