The Telegraph: «Манчестер Сити» получит 10 миллионов в случае трансфера Санчо в «Манчестер Юнайтед». Сделка близка к согласованию

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Стороны уверены, что договорятся. Ориентировочная сумма сделки – 77 миллионов фунтов стерлингов.
Документы, как ожидается, будут подписаны после окончания выступления сборной Англии на Евро-2020.
- В «Боруссию» Санчо перешел из «Манчестер Сити». По условиям той сделки (2017 год) «Сити» получит порядка 10 миллионов фунтов стерлингов, если игрок пополнит «Юнайтед».
- Планируется, что Санчо будет получать в Манчестере более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.
Источник: The Telegraph