The Telegraph: «Манчестер Сити» получит 10 миллионов в случае трансфера Санчо в «Манчестер Юнайтед». Сделка близка к согласованию

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Стороны уверены, что договорятся. Ориентировочная сумма сделки – 77 миллионов фунтов стерлингов.

Документы, как ожидается, будут подписаны после окончания выступления сборной Англии на Евро-2020.