Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» уверен, что подпишет Санчо в ближайшие дни»

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Сделка должна состояться в ближайшие дни.

«Манчестер Юнайтед» все еще ведет переговоры о Джейдоне Санчо – никакой паники, все вовлеченные стороны по-прежнему уверены и оптимистичны, что придут к соглашению в ближайшие дни.

«Боруссия» хочет 95 миллионов евро», – написал инсайдер Фабрицио Романо.