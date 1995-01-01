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    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» уверен, что подпишет Санчо в ближайшие дни»

    «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Сделка должна состояться в ближайшие дни.

    «Манчестер Юнайтед» все еще ведет переговоры о Джейдоне Санчо – никакой паники, все вовлеченные стороны по-прежнему уверены и оптимистичны, что придут к соглашению в ближайшие дни.

    «Боруссия» хочет 95 миллионов евро», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • Сам Санчо уже согласовал с «МЮ» 5-летний контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 миллиона евро в год).
    • Сейчас Санчо участвует в Евро-2020.
    • Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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