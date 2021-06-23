Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» уверен, что подпишет Санчо в ближайшие дни»

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Сделка должна состояться в ближайшие дни.
«Манчестер Юнайтед» все еще ведет переговоры о Джейдоне Санчо – никакой паники, все вовлеченные стороны по-прежнему уверены и оптимистичны, что придут к соглашению в ближайшие дни.
«Боруссия» хочет 95 миллионов евро», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- Сам Санчо уже согласовал с «МЮ» 5-летний контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 миллиона евро в год).
- Сейчас Санчо участвует в Евро-2020.
- Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.
Источник: твиттер Фабрицио Романо