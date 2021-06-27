Магнуссон: «Выкинул костыли, но до полного восстановления еще далеко»

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, прибывший в расположение ЦСКА, рассказал о восстановлении после травмы.

«Чувствую себя хорошо. Особенно после того, как выкинул костыли — произошло это полторы или две недели назад. Хожу уже нормально, без боли и рад, что самый тяжелый послеоперационный период позади. До полного восстановления еще далеко, но оно, тем не менее, идет быстрыми темпами. Все организовано очень профессионально: доктора ПФК ЦСКА, оперировавший меня хирург из Финляндии и мой исландский реабилитолог находятся в постоянном контакте.

Уже возвращается мышечная масса, сейчас я выполняю кардиотренировки и очень этому рад. Меня убивало, когда я не мог нормально двигаться: все время хотелось бежать, ходить, крутить велосипед, нагружать сердце, давать работу мышцам. Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, определенная работа в зале. Возвращаюсь к спортивным реалиям, воодушевлен этим! В Австрию я приехал по двум причинам — показаться армейским докторам и реабилитологам, получить их консультации, а еще — безумно соскучился по всей команде. Увиделся с новым тренером, с ребятами, с персоналом, и настроение стало еще лучше!» – приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.