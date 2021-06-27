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  • Магнуссон: «Выкинул костыли, но до полного восстановления еще далеко»

Магнуссон: «Выкинул костыли, но до полного восстановления еще далеко»

27 июня 2021, 18:14
1

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, прибывший в расположение ЦСКА, рассказал о восстановлении после травмы.

«Чувствую себя хорошо. Особенно после того, как выкинул костыли — произошло это полторы или две недели назад. Хожу уже нормально, без боли и рад, что самый тяжелый послеоперационный период позади. До полного восстановления еще далеко, но оно, тем не менее, идет быстрыми темпами. Все организовано очень профессионально: доктора ПФК ЦСКА, оперировавший меня хирург из Финляндии и мой исландский реабилитолог находятся в постоянном контакте.

Уже возвращается мышечная масса, сейчас я выполняю кардиотренировки и очень этому рад. Меня убивало, когда я не мог нормально двигаться: все время хотелось бежать, ходить, крутить велосипед, нагружать сердце, давать работу мышцам. Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, определенная работа в зале. Возвращаюсь к спортивным реалиям, воодушевлен этим! В Австрию я приехал по двум причинам — показаться армейским докторам и реабилитологам, получить их консультации, а еще — безумно соскучился по всей команде. Увиделся с новым тренером, с ребятами, с персоналом, и настроение стало еще лучше!» – приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.

  • В апреле Магнуссон был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Предполагалось, что он пропустит от пяти до шести месяцев.
  • Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
  • В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал один ассист в 28 встречах в составе ЦСКА.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (1)
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vladimir-7
1624813574
Магнуссон, здоровья тебе. Получается, что вернешься к играм за команду только в конце осени
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