Дольберга предлагали в «Зенит» перед Евро-2020

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нападающий сборной Дании Каспер Дольберг мог перейти в петербургский клуб. Сегодня форвард забил два гола в ворота Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке.

Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», – сказал Аршавин.