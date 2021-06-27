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Дольберга предлагали в «Зенит» перед Евро-2020

27 июня 2021, 12:14
18

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нападающий сборной Дании Каспер Дольберг мог перейти в петербургский клуб. Сегодня форвард забил два гола в ворота Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке.

Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», – сказал Аршавин.

  • Дольберг выступает за «Ниццу».
  • В прошедшем сезоне чемпионата Франции он забил 6 голов в 25 матчах.
  • Его рыночная цена – 20 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Ницца Дания Зенит Аршавин Андрей Дольберг Каспер
Комментарии (18)
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DemSerg
1624737044
Зачем? Ведь есть дрочиньо.
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Derzkiy1
1624738399
Что за бред несут эти питерцы! Холланда с Мбаппе не предлагали ?
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portero
1624744472
Приставка бы.... и почему не перешёл и каковы шансы были, в цена была? Или у нас главное процент отката в прайсе...
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Жентус
1624753196
Какой к чертям Дольберг? Нам не нужны качественные футболисты! Мы купим исключительно шлак за такие бабки. Не нужно писать чушь и забивать разум болельщиков пустыми надеждами! Все мы давно прекрасно понимаем что такие РФПЛ, как через нас отмывают бабки и какое у нас управление как клубами, так и чемпионатом в целом... Да и будем честны, если выше брать тоже самое все. Все всё понимают, а лучше и не будет.
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Hektor 84
1624773078
Гундявый пиз дун снова байки выдумывает! Его как ни послушать так кто более менее себя проявляет перед евро в зенит предлагали. Листок с текстом под столом закреплен? Володька Быстров уже адекватней гундявого выглядит!
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lek!
1624775839
Он Зениту точно не усиление , даже после этого матча ))
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Garrincha58
1624776176
он теперь и сам в наше болото РКПЛ(колхозная премьер лига) не пойдёт
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Сильвербой
1624777644
Не смеши, ты белены объелся? Переход в болото это конец карьеры, а в зенит так вдвойне!
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wago42
1624783576
bit.ly/33KoGDY - Крутяк. Вот топчик
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JTherry
1624789127
ха-ха, в зенит)))) Дольберг после ЧЕ-20, минимум, в Милан уедет... нах ему позориться в РПЛ, а потом и в ЛЧ с бомжами?)
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