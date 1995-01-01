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    Дольберга предлагали в «Зенит» перед Евро-2020

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нападающий сборной Дании Каспер Дольберг мог перейти в петербургский клуб. Сегодня форвард забил два гола в ворота Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

    «Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке.

    Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», – сказал Аршавин.

    • Дольберг выступает за «Ниццу».
    • В прошедшем сезоне чемпионата Франции он забил 6 голов в 25 матчах.
    • Его рыночная цена – 20 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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