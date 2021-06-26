Яя Туре приступил к работе в тренерском штабе «Ахмата»

какой крутой игрок то был!
«Ахмат» сообщил, что сегодня к исполнению обязанностей приступил новый член тренерского штаба команды Яя Туре.
Помощник Андрея Талалаева принял участие в утреннем занятии грозненцев на сборах в Новогорске.
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
- Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
- В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.
Суббота – первый рабочий день Яя Туре в футбольном клубе «Ахмат». Специалист прибыл в расположение команды на сборах в Новогорске. Грозненцы провели утреннюю тренировку. https://t.co/hKpDoRqOzE pic.twitter.com/f8TZd4GQKD— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 26, 2021