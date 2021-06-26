Яя Туре приступил к работе в тренерском штабе «Ахмата»

«Ахмат» сообщил, что сегодня к исполнению обязанностей приступил новый член тренерского штаба команды Яя Туре.

Помощник Андрея Талалаева принял участие в утреннем занятии грозненцев на сборах в Новогорске.

«Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.

Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.

В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.