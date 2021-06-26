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    Яя Туре приступил к работе в тренерском штабе «Ахмата»

    «Ахмат» сообщил, что сегодня к исполнению обязанностей приступил новый член тренерского штаба команды Яя Туре.

    Помощник Андрея Талалаева принял участие в утреннем занятии грозненцев на сборах в Новогорске.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3074

      FENIX-SL 9 минут назад

      какой крутой игрок то был!

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      Рейтинг: +13261

      Garrincha58 46 минут назад

      смысл то в чём? денег не куда девать у России их много и на Яя хватит

      0
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      Рейтинг: +3074

      FENIX-SL > Garrincha58 8 минут назад

      на самом деле это нормальная практика в любой стране
      однако у нас все чрезмерно медленно развивается и работает лишь на отмыв бабок в основном

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