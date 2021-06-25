Слуцкий – о зарплатах российских футболистов: «Уберите лимит, и они будут получать на уровне зарубежных»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о заработках российских игроков.

«Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако еe им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – сказал Слуцкий.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Слуцкий: «Я могу проглотить токсичность игрока, если он приносит пользу команде»