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    Слуцкий – о зарплатах российских футболистов: «Уберите лимит, и они будут получать на уровне зарубежных»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о заработках российских игроков.

    «Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако еe им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

    Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – сказал Слуцкий.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Слуцкий: «Я могу проглотить токсичность игрока, если он приносит пользу команде»

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    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8858

      Вомбат 17 минут назад

      Леонид Викторович, я вас умным человеком считал. Убрать лимит недостаточно, чтобы наши ногомячисты получали в соответствии с их игрой. Ну уберут, ну будет половина никаких наших, половина мусорных легионеров. Но если не ввести потолок зарплат и не привести бюджеты клубов в соответствие с их международным рейтингом и наши и габонцы в РПЛ будет получать намного больше, чем заслуживают.

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      Рейтинг: +4948

      Fusballer 1 час назад

      Надо зп как в Сан-Марино.

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      Рейтинг: +6199

      playsh 1 час назад

      Наши Государевы люди всегда идут своим путём,только им одним известным,иначе никак.

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      Рейтинг: +12

      baton99 1 час назад

      Давно пора убрать лимит. вот тогда игрок будет получать так как он играет.

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