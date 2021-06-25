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  • Слуцкий – о зарплатах российских футболистов: «Уберите лимит, и они будут получать на уровне зарубежных»

Слуцкий – о зарплатах российских футболистов: «Уберите лимит, и они будут получать на уровне зарубежных»

25 июня 2021, 20:42
20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о заработках российских игроков.

«Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако еe им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – сказал Слуцкий.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Слуцкий: «Я могу проглотить токсичность игрока, если он приносит пользу команде»

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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baton99
1624643913
Давно пора убрать лимит. вот тогда игрок будет получать так как он играет.
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Plyash
1624644283
Наши Государевы люди всегда идут своим путём,только им одним известным,иначе никак.
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Fusballer
1624644350
Надо зп как в Сан-Марино.
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Вомбат
1624647217
Леонид Викторович, я вас умным человеком считал. Убрать лимит недостаточно, чтобы наши ногомячисты получали в соответствии с их игрой. Ну уберут, ну будет половина никаких наших, половина мусорных легионеров. Но если не ввести потолок зарплат и не привести бюджеты клубов в соответствие с их международным рейтингом и наши и габонцы в РПЛ будет получать намного больше, чем заслуживают.
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САДЫЧОК
1624652723
Всё правильно Слуцкий сказал ! Те , кто лоббируют лимит -денежно заинтересованы ! Сразу цена упадёт в разы на какого нибудь Дзюбу или Джикию.
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Taps
1624653708
Зарплата должна быть сдельной. Не больше общероссийской.
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NewLife
1624653827
Прав качалкин. Лимит выдуман околофутбольной мафией под прикрытием псевдопатриотического министерского зонтика для того чтобы продвигать прибыльные блатные трансферы, стричь комиссии и рулить вопреки спортивному принципу, используя админ ресурс, например дали дискву лимитчику, а заменить неким: перебор зулусов получится. Какая у нас получилась сборная из лимитчиков, все только что убедились.
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sobaka120982
1624682241
Ну вот вроде Леонид Викторович достаточно успешен и уважаем у нас и не только, ну не ужели чиновники не услышат его посыл??? Ну сколько можно позорить страну на уровне сборной? Ведь каждое слово Викторовича как богом сказано.... прозрейте пожалуйста!!!!
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paracetamol
1624688740
Без лимита сборная будет формироваться из игроков ПФЛ. Не в нем причина!
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Из Твери Леха
1624690251
Надо делать зарплаты на уровне чемпионатов равных нам. Их результаты тоже не ахти, но и платят там скорее всего адекватные. Например Греция, Румыния и т.д.
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