Слуцкий – о зарплатах российских футболистов: «Уберите лимит, и они будут получать на уровне зарубежных»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о заработках российских игроков.
«Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако еe им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.
Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – сказал Слуцкий.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Слуцкий: «Я могу проглотить токсичность игрока, если он приносит пользу команде»
Источник: «Спорт Бизнес Online»