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    Слуцкий: «Я могу проглотить токсичность игрока, если он приносит пользу команде»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к футболистам со сложным характером.

    «Если токсичность игрока ниже его полезности, я спокойно с ней борюсь. Но если польза высока, я могу еe проглотить. Если человек больше мешает, чем помогает, то с ним стоит расстаться», – считает Слуцкий.

    • «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
    • Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
    • Слуцкий возглавляет казанцев с декабря 2019 года.

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    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +457

      R_a_i_n 38 минут назад

      Хм... интересно, Черчесов что в сборной глотал??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6270

      Cleaner 1 час назад

      Дзагоев сразу вспоминается...

      0
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