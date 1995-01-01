Слуцкий: «Я могу проглотить токсичность игрока, если он приносит пользу команде»

Хм... интересно, Черчесов что в сборной глотал??
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к футболистам со сложным характером.
«Если токсичность игрока ниже его полезности, я спокойно с ней борюсь. Но если польза высока, я могу еe проглотить. Если человек больше мешает, чем помогает, то с ним стоит расстаться», – считает Слуцкий.
- «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
- Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
- Слуцкий возглавляет казанцев с декабря 2019 года.