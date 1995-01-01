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    Журналист Романо: «Милан» согласовал контракт с Жиру до 2023 года

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Милан».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал двухлетний контракт с 34-летним французом.

    «Милан» также проявляет интерес к другим футболистам «Челси» – Хакиму Зиешу и Тьему Бакайоко. Переговоры по этим игрокам еще не начались.

    • Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
    • За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
    • Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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