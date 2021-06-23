Журналист Романо: «Милан» согласовал контракт с Жиру до 2023 года

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Милан».

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал двухлетний контракт с 34-летним французом.

«Милан» также проявляет интерес к другим футболистам «Челси» – Хакиму Зиешу и Тьему Бакайоко. Переговоры по этим игрокам еще не начались.

Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.

За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.

Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года.

Ибрагимович: «Буду счастлив, если Жиру перейдет в «Милан»