Кокорин: «Я тренируюсь индивидуально, а команда должна собраться 9 июля»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как готовится к следующему сезону.
– Я тренируюсь индивидуально. А так команда должна собраться 9 июля.
– Индивидуально – это с клубным тренером?
– У нас у каждого есть мини-программа, которую надо выполнить. Помимо нее, если есть желание, можно брать дополнительные тренировки.
– Вы по этой программе и работаете?
– Да.
– Значит, вы приедете во Флоренцию к команде к 9 июля?
– Да, если ничего не поменялось. Сейчас же тренер сменился. Это была программа предыдущего тренерского штаба. Может быть, сейчас что-то изменится.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Россиянин из-за травм пропустил 12 игр.
Источник: «РБ-Спорт»