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    Кокорин: «Я тренируюсь индивидуально, а команда должна собраться 9 июля»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как готовится к следующему сезону.

    – Я тренируюсь индивидуально. А так команда должна собраться 9 июля.

    – Индивидуально – это с клубным тренером?

    – У нас у каждого есть мини-программа, которую надо выполнить. Помимо нее, если есть желание, можно брать дополнительные тренировки.

    – Вы по этой программе и работаете?

    – Да.

    – Значит, вы приедете во Флоренцию к команде к 9 июля?

    – Да, если ничего не поменялось. Сейчас же тренер сменился. Это была программа предыдущего тренерского штаба. Может быть, сейчас что-то изменится.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Россиянин из-за травм пропустил 12 игр.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4829

      Fusballer 1 минуту назад

      Кто-бы сомневался.

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