Кокорин: «Я тренируюсь индивидуально, а команда должна собраться 9 июля»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как готовится к следующему сезону.

– Я тренируюсь индивидуально. А так команда должна собраться 9 июля.

– Индивидуально – это с клубным тренером?

– У нас у каждого есть мини-программа, которую надо выполнить. Помимо нее, если есть желание, можно брать дополнительные тренировки.

– Вы по этой программе и работаете?

– Да.

– Значит, вы приедете во Флоренцию к команде к 9 июля?

– Да, если ничего не поменялось. Сейчас же тренер сменился. Это была программа предыдущего тренерского штаба. Может быть, сейчас что-то изменится.