Журналист Романо: «Буффон вернулся в «Парму»

Снова Ювентус как то некрасиво прощается со своими легендарными игроками, конечно может Джанлуиджи хочет и правда попылить на поле, но история с Дель Пьеро жива в памяти.
Вратарь Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «Пармой». Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.
«Джанлуиджи Буффон только что подписал контракт. Он вернулся. Спустя 26 лет с тех пор как его легендарная карьера началась в Парме. Сделка подтверждена», – сообщил Романо.
- Буффон покинул «Ювентус».
- «Парма» в следующем сезоне выступит в Серии В.
- С «Пармой» Буффон брал Кубок УЕФА (финал был в Москве в «Лужниках»).