Журналист Романо: «Буффон вернулся в «Парму»

Вратарь Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «Пармой». Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.

«Джанлуиджи Буффон только что подписал контракт. Он вернулся. Спустя 26 лет с тех пор как его легендарная карьера началась в Парме. Сделка подтверждена», – сообщил Романо.