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    Журналист Романо: «Буффон вернулся в «Парму»

    Вратарь Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «Пармой». Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо.

    «Джанлуиджи Буффон только что подписал контракт. Он вернулся. Спустя 26 лет с тех пор как его легендарная карьера началась в Парме. Сделка подтверждена», – сообщил Романо.

    • Буффон покинул «Ювентус».
    • «Парма» в следующем сезоне выступит в Серии В.
    • С «Пармой» Буффон брал Кубок УЕФА (финал был в Москве в «Лужниках»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1306

      IVANRUS777 12 минут назад

      Снова Ювентус как то некрасиво прощается со своими легендарными игроками, конечно может Джанлуиджи хочет и правда попылить на поле, но история с Дель Пьеро жива в памяти.

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      Рейтинг: +12919

      KLIM777 > IVANRUS777 1 минуту назад

      в смысле не красиво? Он уже достал всех со своими уходами. Давно пора перестать мучаться и уйти.

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