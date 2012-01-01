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    «Спартак» готов продать Крала, но пока не получал официальных предложений

    Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

    «Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всe зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет – посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать.

    Никаких контактов у нас с «Вест Хэмом» не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы», – сказал Мележиков.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
    • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить чеха за 20 миллионов фунтов.

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    Источник: «Чемпионат»

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