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  • «Спартак» готов продать Крала, но пока не получал официальных предложений

«Спартак» готов продать Крала, но пока не получал официальных предложений

14 июня 2021, 18:47
6

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всe зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет – посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать.

Никаких контактов у нас с «Вест Хэмом» не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы», – сказал Мележиков.

  • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
  • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить чеха за 20 миллионов фунтов.

Мележиков – о паспорте РФ для Жиго: «Обсудим вопрос, если он продлит контракт со «Спартаком»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Вест Хэм Крал Алекс
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1623687630
Судя по сегодняшнему матчу нах он никому не нужен.
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derrik2000
1623688957
Крал - слабое звено в средней линии Спартака. Судя по матчу чехов - днище из днищ. Причём днище уже такое... устоявшееся. В Спартаке был таким же. Только на фоне других, ещё более фуфлыжных футболлёров, как-то там смотрелся в Спартаке. Да и то - иногда. Весь состав практически нужно менять, да и переходдить на схему с 4-мя защитниками, по-моему, уже давно назрело. Даже перезрело.
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VVM1964
1623691927
Ну только если предложат хорошую сумму . Крал заметно прибавил в Спартаке и думаю может прибавить еще . У нас и так нет конкуренции в составе и если разбазаривать игроков основного состава , то кто останется ... - либо должны быть серьезные приобретения , либо менять задачу на сезон .
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