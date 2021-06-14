«Спартак» готов продать Крала, но пока не получал официальных предложений

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всe зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет – посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать.

Никаких контактов у нас с «Вест Хэмом» не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы», – сказал Мележиков.

В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить чеха за 20 миллионов фунтов.

Мележиков – о паспорте РФ для Жиго: «Обсудим вопрос, если он продлит контракт со «Спартаком»