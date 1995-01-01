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    «Вест Хэм» готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов

    «Вест Хэм» и «Спартак» обсуждают трансфер полузащитника Алекса Крала, пишет Football Insider.

    По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 20 миллионов фунтов (около 23 млн евро).

    Переговоры идут хорошо, однако говорить о скором заключении сделки преждевременно.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.

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    Источник: Football Insider

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14228

      JTherry 13 минут назад

      чувствуется, произвел Алекс на "молотобойцев" впечатление своим видео-роликом...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1253

      22 raza chemp 18 минут назад

      За такие бабки нужно продавать, за эту сумму можно взять топ опорника

      0
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