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«Вест Хэм» готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов

3 июня 2021, 09:40
17

«Вест Хэм» и «Спартак» обсуждают трансфер полузащитника Алекса Крала, пишет Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 20 миллионов фунтов (около 23 млн евро).

Переговоры идут хорошо, однако говорить о скором заключении сделки преждевременно.

  • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.

Источник: Football Insider

Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере – более 58 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Вест Хэм Спартак Крал Алекс
Комментарии (17)
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JTherry
1622703778
чувствуется, произвел Алекс на "молотобойцев" впечатление своим видео-роликом...)
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SLADE2020
1622704694
Переговоры идут хорошо, но говорить о скором заключении сделки преждевременно. Ну и как это понимать? За 23 лимона надо не спать, а заключать эту сделку.
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кран
1622706030
Они в курсе, что Крал у Клары украл кораллы?
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АртурZaСМ
1622706884
23 ляма не плохо, конечно, но зачем избавляться от нужного игрока перед еврокубком, чтобы потом брать кота в мешке ?
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vladimir-7
1622707606
Новые сказки продолжаются, вот и про Крала тоже.
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zigbert
1622707843
С одной стороны хорошая сумма. Однако не следует забывать что игрок молодой. В Спартаке Крал прибавил. Кто знает, может он играть будет еще лучше? Если конечно вместо его найдут игрока более качественного.
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серега кашин
1622710068
ну за такие деньги можно и продать
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VVM1964
1622710885
Ну за 23 я думаю можно и продать - это не 10 за Ларсона .
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portero
1622717589
О... сумма уже хорошая, решать игроку и команде. Если Спартак готов в ЛЧ без Крала играть...
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житель СПб
1622923547
Ого! А в ЛЧ - что, все равно не светит? Если так - то можно и продать... А если есть планы на ЛЧ и на новый сезон, юбилейный?! Тогда не о деньгах надо думать, а о результатах.
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