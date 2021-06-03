«Вест Хэм» готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов

«Вест Хэм» и «Спартак» обсуждают трансфер полузащитника Алекса Крала, пишет Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 20 миллионов фунтов (около 23 млн евро).

Переговоры идут хорошо, однако говорить о скором заключении сделки преждевременно.